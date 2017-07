Torna l’evento Cosplay nel parco del Cinema e della TV: Cinecittà World! Presso il più grande parco tematico in Italia dedicato al mondo del cinema che vanta la collaborazione dello scenografo Dante Ferretti per la realizzazione delle ambientazioni, si svolgerà il prossimo 10 Settembre 2017 una giornata speciale dedicata cosplayer e agli appassionati del mondo del cinema e deiifumetti. Il parco, oltre che a vantare tante location per set fotografici spettacolari, ospiterà un Contest Cosplay sul gigantesco palco del Teatro 1 … e ovviamente grandissimi sconti sul biglietto per tutti gli amici di #Epicos! Ci sarà infatti un prezzo speciale di 5€ per tutti i cosplayer lista. Per essere inseriti nella lista è necessario: compilare nella sua totalità il seguente modulo entro il 05/09/17: bit.ly/cinecicosplay; indossare un cosplay che non si limiti ad una parrucca (Essendo un evento aperto a tutti con prevalenza di famiglie, verranno selezionati personaggi con costumi riconducibili immediatamente al mondo di cartoni/fumetti. Personaggi con abiti comuni non saranno accettati, tutti gli altri saranno automaticamente in lista, NON arriveranno mail di conferma.); condividere l’evento FB (link) pubblicamente sul proprio profilo Facebook cliccando “Mi Piace” sulla pagina di Epicos.

Questo il programma dell’evento:

ore 11.00 Welcome Cosplay Show

ore 11.30 Apertura Set Fotografici

ore 15.00 Parata per il parco

ore 15.30 Cosplay Contest al Teatro 1

Attenzione, dato il grande numero di bambini e famiglie, e visto che siamo in un Parco a tema e NON in fiera, chiediamo di: mantenere un comportamento civile all’interno del parco; cercare di rimanere nel personaggio quando siete in cosplay (gli ospiti e i bambini non sanno che siete cosplayers, per loro potreste essere figuranti del parco, non è carino vedere Batman che si scaccola o Elsa sdraiata sul prato a bere birra); dato il periodo storico e l’allarmismo generale, evitiamo personaggi con armi che possano sembrare reali (pistole, mitra, fucili, bazooka, bombe a mano, ecc) e in ogni caso è OBBLIGATORIO il bollino rosso sulla punta dell’arma; mon portare, in quanto VIETATE, spade vere, anche non affilate. Grazie mille della comprensione. Per altre info scrivete sulla bacheca dell’evento o con un messaggio privato alla pagina di Epicos.