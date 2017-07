Robin è cresciuto e ora ha un film tutto suo! Nightwing è la nuova produzione della Warner Bros, inserita nella continuity della saga cinematografica della DC Comics e sarà diretto da Chris McKay, il geniale regista di “Lego Batman Movie” e scritto da Bill Dubuque.

Il regista ha cinguettato qualche dettaglio sulla sua produzione legata all’eroe creato da Marv Wolfman e George Perez basato sulla “prima versione” da Krypton realizzata da Edmond Hamilton e Curt Swan. Riguardo a Dick Grayson ha infatti dichiarato che il pubblico ha potuto apprezzare “passo dopo passo” la crescita del personaggio prima come leader dei Teen Titans e poi, abbandonato il costume di Robin, come Nightwing: attraverso questo personaggio “a tutto tondo” il pubblico ha conosciuto un ragazzo che è cresciuto in una città difficile come Gotham City. Per questo, chi dovrà impersonare Nightwing dovrà prepararsi sia fisicamente che caratterialmente a sostenere un ruolo così completo.

The story of Dick Grayson, becoming Robin, then becoming Nightwing played out for us, the audience, in the comics in REAL TIME. https://t.co/icAEA8Imkz

— Chris McKay (@buddboetticher) 16 luglio 2017