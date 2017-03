Ecco i l poster ed il trailer ufficiale italiano di CHiPs , la nuova commedia d’azione con Dax Shepard e Michael Peña ispirata alla celebre serie televisiva degli anni ’70.

CHiPs arriverà al cinema a luglio con Warner Bros. Pictures.

trailer : https://www.youtube.com/watch?v=Fm0gWwgzyI4

SINOSSI:

Dax Shepard (“Hit and Run”, e “Parenthood” in TV) e Michael Peña (“Sopravvissuto – The Martian”) sono i protagonisti della commedia d’azione della Warner Bros. Pictures, “CHiPs”.

Scritto e diretto dallo stesso Shepard, il film si basa sui personaggi della popolare serie televisiva degli anni ’70 creata da Rick Rosner.

Jon Baker (Shepard) e Frank “Ponch” Poncherello (Peña) entrano a far parte della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles, spinti da motivazioni diverse. Baker è un ex motociclista professionista che si è arruolato per rimettere apposto la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un agente federale sotto copertura piuttosto arrogante, che ha il compito di scoprire se una recente rapina multimilionaria è stata compiuta da agenti della CHP.

La recluta inesperta e il temprato professionista fanno squadra, ma si scontrano di continuo: perciò dar vita ad una collaborazione è più facile a dirsi che a farsi. Ma l’abilità da motociclista di Baker e la conoscenza delle strade di Ponch potrebbero funzionare… se non fosse che si complicano la vita a vicenda.

Un film di Dax Shepard

Con Dax Shepard, Michael Peña, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody, Jessica McNamee, Ryan Hansen, David Koechner, Michael K. Williams, Vincent D’Onofrio.

Al cinema da luglio 2017

