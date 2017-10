Dopo l’annuncio in diretta Facebook, il 25 Ottobre arriva in Italia, nella collana MITICO, l’atteso primo volume di CHILDREN OF THE WHALES, manga di Abi Umeda, disponibile sia in edizione regular che variant, quest’ultima con una speciale sovraccoperta doppia: su un lato quella regular e sull’altro la variant cover appositamente disegnata dal grande illustratore italiano Paolo Barbieri.

Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla “Balena di fango”, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, è dotata della capacità di usare la “thymia”, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve…

Il giovane Chakuro è destinato, come tutti gli abitanti della Balena, a trascorrere la propria esistenza in quel luogo isolato dal resto del mondo. Un giorno però, finito sul relitto di un’altra isola fluttuante, incontra un’enigmatica ragazza…

La variant cover realizzata da Paolo Barbieri.

Dal 25 Ottobre CHILDREN OF THE WHALES n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon, in edizione regular o variant (cover di Paolo Barbieri)

Abi Umeda è una mangaka giapponese: esordisce nel 2005, lavorando dapprima a serie shonen per poi spostarsi verso l’ambito shojo. Balza al successo proprio con CHILDREN OF THE WHALES, la cui pubblicazione inizia nel 2013 sulla rivista «Monthly Mistery Bonita», edita da Akita Shoten.

Paolo Barbieri è un illustratore italiano, nato a Mantova nel 1971. Appassionato di disegno fin dalla più tenera età, dopo gli studi artistici prosegue la sua attività da autodidatta: il suo primo impiego di rilievo è nel 2001, quando viene scelto come Direttore del reparto colori alle scenografie in AIDA DEGLI ALBERI, film d’animazione con musiche di Ennio Morricone, per poi approdare, nel 2004, alla collaborazione come illustratore alla saga delle CRONACHE DEL MONDO EMERSO di Licia Troisi, edita da Mondadori: da qui Barbieri si è affermato come uno dei più importanti illustratori della sua generazione.

MITICO 245

CHILDREN OF THE WHALES n. 1 regular edition

Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, pp. 192, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita 25/10/2017, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822606181

CHILDREN OF THE WHALES n. 1 variant cover edition

14,5×21, B, b/n, pp. 192, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita 25/10/2017, in fumetteria

Isbn 9788822606242

