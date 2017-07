Emilia Clarke, la celebre e bellissima Daenerys Targaryen di Game of Thrones, direttamente dal set del nuovo spin-off della saga di Star Wars dedicata a Han Solo, ha postato sul suo Instagram il ruggito di Chewbecca (probabilmente Joonas Suotamo). Avevamo già visto la seducente Emilia Clarke, qualche settimana in un foto “rubata” dal segretissimo set con un outfit bianco molto ma non sappiamo ancora nulla del suo ruolo (leggi Video e foto dal nuovo set di Han Solo)!

La regina dei draghi, nel suo video su Instagram dice al wookie: «Hey Chewie, ho 10 milioni di followers su Instagram», che reagisce in maniera un po’ strana tentando prima di fuggire, poi di “attaccare” l’attrice che non può che non r urlare un «NOOO» un po’ spaventato.