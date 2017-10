La socievole cuoca Emma in collaborazione con l’Ass. Cult. “Fonte di Mimir” vi invita alla prima cena vichinga. La cena si articolerà con diverse pietanze tipiche scandinave, tratte direttamente dall’epoca vichinga (793-1066 d.C.). Proverete nuove emozioni assaggiando antichi piatti ricchi di sapori ormai estranei al nostro moderno palato. Il tutto accompagnato da bevande caratteristiche vichinghe! Tra una pietanza e l’altra il Presidente Andrea Silenzi Schisano dell’Ass. Cult. “Fonte di Mimir”, vi intratterrà con dissertazioni di storia e cultura vichinga per farvi conoscere un mondo poco compreso e spesso ricco di falsi stereotipi che verranno abbattuti uno ad uno. Sarà una serata piena di nuove scoperte! Vi aspettiamo con i corni alzati! Skåll!

Per info: https://www.facebook.com/events/152870521970304/

LAss. Cult. “Fonte di Mimir” ha come scopo lo studio, lo sviluppo e la diffusione di attività, anche ricreative e ludiche, della cultura nordico/germanica in tutti i contesti storici, geografici, politici, sociali dai popoli germanici ai Vichinghi fino ai Normanni, linguistica antica e moderna, mitologia norrena, religione, esoterismo, arte del ferro, del cuoio, del legno, orafa, tessile e musicale. L’Associazione organizza, durante il corso dell’anno, corsi, conferenze, convegni e dibattiti, mostre e scambi artistici, concerti e mercatini fieristici, nonché eventi di rievocazione storica e di gioco di ruolo dal vivo storico.La Fonte di Mimir sarà per voi una sorgente inesauribile di conoscenza: come Odino bevve l’acqua dalla fonte del gigante Mimir per accrescere la sua saggezza, così voi sorseggerete e aprirete le vostri menti ad una cultura che ancor’oggi è poco diffusa nel nostro Paese.