Sempre con l’idea che le buone creatività si sono esaurite negli anni ’90 e che in questa prima decade del nuovo millennio i produttori abbiano solo voglia di realizzare reboot, sequel e prequel, ecco la notizia che la storica serie animata de “I Cavalieri dello Zodiaco” avrà anche lei il suo remake da parte di Netflix!

La saga dei Cavalieri della Dea Atena, con la cui storia inaugurammo quasi 20 anni fa Satyrnet.it (leggi qui), fu creata nel 1985 da Masami Kurumada col manga omonimo, a cui è seguita la produzione di un adattamento animato, I Cavalieri dello zodiaco, da parte della Toei Animation fra il 1986 e il 1989 e quattro film d’animazione. A partire dal 2002 il marchio ha attraversato un rilancio commerciale, a cominciare dalla trilogia I Cavalieri dello zodiaco – Hades Chapter (formata da 31 OAV) a cui sono seguiti: 5 nuovi manga (Episode G, Next Dimension, The Lost Canvas, Saint Seiya Ω, Saint Seiya – Saintia Shō); un romanzo (Gigantomachia); due film (Le porte del paradiso e The Legend of Sanctuary); una serie di OAV (The Lost Canvas); due serie TV (Saint Seiya Ω, Saint Seiya – Saintia Shō); una serie ONA (Saint Seiya: Soul of Gold).

In queste ultime ore i magazine Mantan Web e Comic Natalie hanno rivelato che in una conferenza stampa all’interno del palinsesto dell’ Anime Slate che si è tenuta il 2 Agosto a Tokyo, il colosso Netflix ha annunciato la realizzazione di un remake in cgi con il titolo provvisorio di “Knights of the Zodiac – Saint Seiya” realizzata da Toei Animation . Una prima stagione, diretta da Yoshiharu Ashino (D.Gray-man Hallow), composta da dodici episodi partirà dalla famosa Guerra Galattica (lo scontro / torneo tra i Cavalieri di Bronzo per la conquista dell’Armatura di Saggiter) fino al confronto con i Cavalieri di Argento. ; la prima stagione di 12 episodi coprirà gli eventi che vanno dalla Guerra Galattica ai Cavalieri d’Argento.

Alla scrittura si siedereanno, coordinati da Eugene Son, Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger. La caratterizzazione dei personaggi è invece affidata al maestro Terumi Nishii (Le Bizzarre Avventure di JoJo – Diamond is Unbreakable) mentre il design delle famose armature sarà realizzato da Takashi Okazaki (Afro Samurai).

Nello stesso evento sono state confermate anche Devilman Crybaby, basata su una storia di Go Nagai e diretta da Masaaki Yuasa; Lost Song con Yukari Tamura e Konomi Suzuki; Sword Guy: The Animation, scritta da Toshiki Inoue; Fate/Apocrypha di Yoshiyuki Asai; Kakegurui, sul fumetto di Homura Kawamoto e Toru Naomura; Children of the Whales di Kyohei Ishiguro; A.I.C.O. Incarnation dagli stessi autori di Fullmetal Alchemist: Rilakkuma Series una serie stop-motion; Cannon Busters di LeSean Thomas (Children of Ether); B: The Beginning di Kazuto Nakazawa e Yoshinobu Yamakawa e, infine Baki, basata sul manga di Keisuke Itagaki.