Anche quest’anno la splendida città di Rimini ospita Cartoon Club, Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games. Una settimana ricca di eventi con proiezioni di film, concerti, incontri con autori, registi e case editrici, workshop, che si arricchisce dal 20 al 23 luglio con Riminicomix, la mostra-mercato che accoglie editori, fumetti d’antiquariato e la Cosplay Convention, uno degli appuntamenti del settore più attesi a livello nazionale, che coinvolge migliaia di giovani, che vestono i costumi dei loro eroi a fumetti, di quelli del grande schermo, ma anche delle più conosciute serie tv e che quest’anno lascia più spazio ai games in tutte le varie tipologie.Non ultime, poi, le premiazioni dei diversi concorsi, che grazie a varie giurie internazionali, consegnano riconoscimenti ai migliori corti di animazione prodotti nel mondo a: disegnatori, scuole, autori e fumettisti. Si parte ampliando le aree dedicate al Festival, un villaggio diffuso, in un’area pedonalizzata in piena marina centro tra Piazzale Fellini e il lungomare Tintori, dove si svolgeranno tutti i principali spettacoli: musica, proiezioni e convention, circondata dagli spazi adibiti alla mostra mercato, ai media partner che animeranno l’evento, sino agli eventi proposti in spiaggia.Alla mostra-mercato, saranno affiancate ampie zone specifiche dedicate ai bambini, ai games e al food, che sarà tradizionale, americano e giapponese. In anteprima, a partire dal 1 luglio e sino alla fine del mese, sono previsti una serie di eventi collaterali, in varie location, sia in città che nell’entroterra: mostre, incontri con gli autori, programmi per bambini e tanto divertimento per tutti.

100 mila visitatori attesi, 5 mila cosplayer, 3500 metri quadrati di mostra mercato, 250 cortometraggi animati, oltre 100 ospiti italiani e internazionali, 7 premi, 4 mostre. Sono i numeri di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e del Fumetto in programma a Rimini: l’evento più colorato e animato dell’estate: in un vero e proprio villaggio, nel verde del piazzale intitolato a Federico Fellini, affacciato sulla spiaggia davanti all’onirico Grand Hotel, si danno appuntamento ogni anno migliaia di collezionisti, fan vestiti alla perfezione come i loro beniamini, artisti, appassionati di tutte le età e da tutto il mondo.

Il programma di questa edizione propone in concorso il meglio del cinema d’animazione internazionale, in una cornice d’incontri con gli autori, mostre, stage, dibattiti con critici e artisti, performance musicali e teatrali. rra gli altri eventi: la proiezione di monografie, serie tv, cortometraggi e lungometraggi d’autore (oltre 250 cortometraggi animati, provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Asia, lungometraggi animati, anime giapponesi, film di diploma prodotti dalle scuole di cinema d’animazione europee e una selezione dai Cartoon d’Or, l’Oscar europeo del cinema d’animazione. Non mancherà una selezione di animazioni da “Il giro del mondo in 80 corti” in collaborazione con Amarcort Film Festival.

Anche quest’anno, durante il weekend di Riminicomix, Cartoon Club offre la possibilità di affiancare il classico bagno e la tintarella con una full-immersion nel mondo dei fumetti, portando in riva al mare una intera squadra di disegnatori professionisti e non, pronti a soddisfare la curiosità e le richieste dei presenti disegnando dal vivo, confrontandosi con gli appassionati e perché no, dedicando qualche bella tavola originale ai partecipanti più tenaci. Grazie alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore, Star Comics, il Giornalino, GBaby, Super G e Fumo di China, migliaia di fumetti vengono distribuiti gratuitamente sulla battigia. Tutto questo in un’atmosfera calda e amichevole come solo la spiaggia di Rimini e Cartoon Club possono offrire.

Riminicomix la Mostra Mercato Comics & Games di Cartoonclub ospiterà il 13° anno di una delle Cosplay Convention più interessanti d’Italia organizzata dal team dei BHC. Durante l’evento saranno allestiti alcuni set Fotografici Professionali gratuiti per tutti i Cosplayer a cura dell’associazione fotoamatori A.I.FA che si darà da fare per scattare tantissime foto a tutti i cosplayer! Le videocamere dei videmaker Giovanni Demaio & Matteo Domizioli e il loro progetto Muffin Geek Production realizzeranno Cosplay Music Video filmando i cosplayer presenti. Per le sfilate e il cosplay contest, come ogni anno, ci si potrà iscriversi online dal primo 1° di Luglio, fino alla mezzanotte del 16 Luglio sia online http://www.bhccipiace.it/riminicomix che direttamente in fiera..Si potrà partecipare al cosplay organizzato dai BHC indossando un costume sia creato a mano che comprato. Si potrà partecipare al cosplay indossando un singolo costume per giornata. Si potrà dare una mano come supporto sul palco (reggere cartelli o dietro le quinte) a un’altra persona o gruppo, ma non si verrà conteggiati come facenti parte al gruppo. Inoltre, per la prima volta a Riminicomix, si svolgerà l’Harajuku fashion walk. L’intento è di riunire sotto il cielo stellato della bellissima Rimini le più graziose e affascinati rappresentanti della moda Giapponese, Sweet Lolita, Decora, e qualsiasi moda in stile Harajuku che vi possa venire in mente.L’obiettivo è quello di riunire sul palco del Riminicomix tutte le persone e i gruppi sparsi in Italia che amano la moda Giapponese per poter offrire uno spettacolo unico e entusiasmante, ma sopratutto per fare conoscere e trasmettere l’energia, la dolcezza e i colori che ruotano attorno allo stile piu fashion del Giappone. Volete sfilare sul palco anche voi? basta inviare una mail a lady_seth@live.it

Per info: http://www.riminicomix.it | http://www.bhccipiace.it