Un nuovo poster e un nuovo adrenalinico trailer anticipano l’arrivo nelle sale italiane il 14 settembre, anche in 3D, del nuovo lungometraggio Disney·Pixar Cars 3. In questo terzo capitolo Saetta McQueen è ormai un campione mondiale delle corse e ha vinto ben cinque Piston Cup. Improvvisamente è costretto ad affrontare una nuova generazione di auto da corsa che minacciano non soltanto il suo primo posto nel mondo delle corse, ma anche la sicurezza interiore che l’ha reso un campione. Determinato a tornare in pole position, il numero 95 dovrà decidere se il suo amore per le corse basterà a dare una svolta alla sua vita. “Le auto da corsa di nuova generazione sono fantastiche”, afferma il regista Brian Fee. “Si vede subito che raggiungono grandi velocità senza alcuno sforzo. Abbiamo dato a queste auto più veloci e più giovani un aspetto slanciato e aerodinamico per metterle in netto contrasto con Saetta McQueen”.

In Cars 3 Saetta intraprenderà un viaggio che lo porterà a incontrare nuovi e interessanti personaggi, tra cui un temibile e giovane sfidante: Jackson Storm. Veloce, agile e pronto a vincere. Storm è una delle auto da corsa più promettenti della nuova generazione, la sua impareggiabile velocità rischia di rivoluzionare per sempre il mondo delle corse. Allenatosi con simulatori all’avanguardia ideati per perfezionare la tecnica e massimizzare la velocità, Jackson Storm è stato letteralmente costruito per essere imbattibile e lo sa benissimo. “Jackson Storm è la nemesi di Saetta, l’antagonista del film”, spiega Jay Ward, direttore creativo della franchise di Cars. “Non è cattivo. Rappresenta quello che sta accadendo nel mondo delle corse, sia in questo film sia nella realtà”. “Saetta non vede Jackson come una minaccia, almeno all’inizio”, aggiunge il regista. “Poi però ha un terribile incidente e questo gli fa capire che per andare avanti dovrà agire in modo diverso”. Cars 3 arriverà nelle sale insieme al cortometraggio Disney·Pixar Lou. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, Lou racconta la storia di un bullo, ladro di giocattoli, che rovina la ricreazione ai bambini del cortile e dell’unica cosa che sarà in grado di ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti.