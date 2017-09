Il pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 presterà la propria voce nel nuovo film d’animazione Disney•Pixar Cars 3. Sebastian Vettel sarà la voce italiana di “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta McQueen.

Sebastian Vettel e i campioni della F1 al doppiaggio

La voce di Vettel sarà presente non solo nella versione italiana di Cars 3 ma anche in quella tedesca, dove avrà il nome di “Sebastian”, mentre la versione inglese e quella spagnola del film vedono coinvolti nello stesso ruolo altri due grandi nomi della Formula 1: Lewis Hamilton sarà “Hamilton” e Fernando Alonso sarà “Fernando”.

Diretto da Brian Fee e prodotto da Kevin Reher, Cars 3 arriverà nelle sale italiane il 14 settembre, anche in 3D.

Sul grande schermo tornano i vecchi amici di Saetta McQueen: la pluripremiata attrice Sabrina Ferilli presta ancora una volta la propria voce a Sally, la più grande fan del numero 95; il popolare attore Marco Messeri è l’irresistibile Cricchetto; il noto comico e cabarettista Marco Della Noce torna a interpretare il simpatico Luigi; mentre il celebre attore Ugo Pagliai è Doc Hudson, il saggio mentore di Saetta. Il commento delle adrenaliniche corse è affidato all’esperto attore e doppiatore Pino Insegno e al suo Chick Hicks, precedentemente antagonista del numero 95, e a due professionisti del giornalismo sportivo come Gianfranco Mazzoni e Ivan Capelli, che tornano a dare voce ai telecronisti Bob Cutlass e Darrel Cartrip. La franchise di Cars si arricchisce, in questo terzo capitolo, di nuovi personaggi e nuovi interpreti: il popolare artista J-Ax è l’energico speaker del “Crazy 8”, il demolition derby dove Saetta dovrà fare i conti con la spaventosa Miss Fritter, un leggendario scuolabus con l’inconfondibile voce della rapper e conduttrice radiofonica La Pina.

In Cars 3, il pubblico riconoscerà inoltre il campione sportivo e conduttore televisivo Alex Zanardi, che torna a interpretare il simpatico muletto Guido.

Il film arriverà nelle sale insieme al cortometraggio Disney•Pixar Lou. Diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray, Lou racconta la storia di un bullo, ladro di giocattoli, che rovina la ricreazione ai bambini del cortile e dell’unica cosa che sarà in grado di ostacolarlo: la scatola degli oggetti smarriti.

Cars 3

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.