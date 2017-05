L’amato pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel presterà la propria voce per un cameo nella versione italiana del nuovo lungometraggio targato Disney•Pixar Cars 3. Diretto da Brian Fee e prodotto da Kevin Reher, il film arriverà nelle sale italiane il 14 settembre, anche in 3D.

Vettel, che è attualmente impegnato nella sfida per il podio nel campionato 2017 di F1, sarà la voce italiana di “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale, il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta McQueen.

“Sono sempre stato un grande fan del primo film della franchise di CARS che trovo moltodivertente. Quando, in Germania, mi è stata offerta la possibilità di partecipare al secondo episodio ho esclamato: volentieri! Non avevo mai fatto una cosa simile. E poi quando mi hanno parlato del terzo film della serie, non potevo che essere interessato a parteciparvi. Il ruolo è piccolo ma particolare: Vettel è il computer di bordo al quale è affidato il compito di dare istruzioni. E’ divertente e buffo risentire la propria voce. E’ come parlare al telefono con se stessi“.

La voce di Vettel sarà presente non solo nella versione italiana di Cars 3 ma anche in quella tedesca.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

