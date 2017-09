Cars 3 – il nuovo capolavoro d’animazione Disney•Pixar, “scende in pista” al Cinema Spazio Oberdan di Milano domenica 10 settembre alle ore 15:30 con una proiezione speciale benefica a favore di MediCinema Italia Onlus con l’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi per la realizzazione della sala cinema integrata nel Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, i cui lavori inizieranno a fine estate.

La sala MediCinema verrà realizzata nel Blocco Nord dell’Ospedale, grazie al contributo di privati e alla generosità di aziende come The Walt Disney Company Italia, da subito in prima fila tra i sostenitori del progetto. Anche Milano avrà quindi la sua prima sala cinema sensoriale integrata nell’Ospedale di Niguarda. Il metodo MediCinema, già attiva in alcuni ospedali, si basa sulla realizzazione di uno spazio cinema dedicato alla terapia di sollievo per pazienti e familiari con un programma innovativo e strutturato per i bisogni dei pazienti, finalizzato al concreto miglioramento nell’assistenza psicologica ai pazienti degenti, differenziandosi dalle attività di puro intrattenimento all’interno delle strutture ospedaliere. Il programma è supportato da un protocollo di ricerca sugli effetti di questo nuovo servizio alla persona condotto in collaborazione con il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Partner dell’evento, al fianco di MediCinema, anche Fondazione Cineteca Italiana, che contribuisce con grande sostegno al fundraising a favore del progetto MediCinema Italia. In occasione della proiezione speciale benefica non mancheranno sorprese per adulti e bambini.

Come accedere alla proiezione: Per accedere alla proiezione speciale benefica a è necessario prenotare tramite sito http://www.cinetecamilano.it/evento/anteprima-solidale-cars-3. Informazioni per prenotazioni e costi: Fondazione Cineteca Italiana 02.87242114. Per contribuire alla raccolta fondi per MediCinema si potrà accedere a http://www.medicinema-italia.org/miguarda/