Cards Against Humanity è uno dei giochi da tavolo per adulti più adulti epici mai creati, un modo per passare il tempo in compagnia stanchi del solito. Il gioco di carte “creative commons” (per 4-30 giocatori, tempo medio a partita intorno ai 30 minuti) nasce da una festa sfasciona di Capodanno, quanto un gruppo di studenti della Highland Park dell’Illinois si inventano questo passatempo che, in pochissimo giunge anche sul web e, naturalmente sul sito Kickstarter (raggiungendo una cifra di startup di 15k dollari!).

Per giocare con Cards Against Humanity basta andare sul sito ufficiale, scaricare le carte, ritagliarle e … il gioco è fatto! Il materiale è composto di base da 80 carte domanda, su fondo nero, e 420 carte risposta su fondo bianco, con l’ovvia possibilità di crearne sempre nuove per divertire gli amici. Ad ogni domanda pescata dal mazziere (card czar) gli altri giocatori dovranno rispondere a senso (o anche no) con una propria carta risposta, vince chi da la risposta più originale a discrezione del mazziere. Ovviamente il demenziale divertimento sta negli accostamenti assurdi che i giocatori possono dare alle carte domanda/risposta! Le carte risposta sono per lo più politicamente scorrette quindi Cards Against Humanity è studiato per giocatori avvezzi al divertimento “non sense” e non è per pii giocatori di tombola!

Per info: https://cardsagainsthumanity.com/

Il sito CaH42 che hanno deciso di realizzare la versione italiana di Cards Against Humanity diffondendola gratuitamente sul loro sito in formato print and play. A quanto pare esistrebbe anche una versione “Disney”, diffusa su twitter ma “misteriosamente” scompara e messa down!