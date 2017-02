E se a Marzo andassimo a teatro per tornare indietro di qualche secolo e immergerci in un mare caraibico che tutti amiamo per seguire le avventure di Capitan Jack? Sabato 4 e Domenica 5 Marzo, alle ore 17, va in scena un piccolo capolavoro presso il Centro Culturale Artemia, con la partecipazione di tre interessanti artisti romani Simone Calcagno, Valerio Mammolotti e Jasmin Laudi: cosplayer, giocatori di ruolo e, sopratutto, attori, i tre ragazzi hanno creato un vero e proprio show partendo dalle loro performance presso i parchi divertimento romani.

Venti e mari non rispondono più all’ordine naturale! Poseidone infatti è stato derubato del suo magico scettro e solo una ciurma coraggiosa potrà ritrovarlo, alla guida del bizzarro capitan Jack. Ma l’avventura si rivela subito ardua: è compromessa dal perfido Barbanera che non solo vuole conquistare la sua nave, ma vanta sortilegi della peggior fama al fine di controllare tutte le acque navigabili! Basterà l’aiuto dei giovani marinai a salvare il capitano dalle mille peripezie che dovrà affrontare e a portare a termine la missione?

La saga cinematografica prodotta da Jerry Bruckheimer, nota in tutto il mondo per i suoi protagonisti pirati viene frammentata e trasposta a teatro nell’arco di un atto unico. I personaggi che tanto hanno catturato l’attenzione degli spettatori, fatto innamorare, ridere e spaventare, sono infatti riproposte sul palcoscenico con le stesse dinamiche caratteriali all’insegna di trame originali. Come se quegli stessi personaggi diventino archetipi capaci di vivere sempre nuove avventure portando con se altri marinai dal vivo, e che quindi non restino volti confinati in pellicole.L’approccio proposto infatti è finalizzato ad un pubblico preferibilmente giovane, dai quattro anni in su, approccio che va a rompere la quarta parete al fine di rendere lo spettacolo quanto più interattivo, garante sia di un’ambientazione scenografica a tema, sia di corpi e caratteri dalla spessa vena comica, già testata da molte repliche.

Per prenotazioni il numero da chiamare è 334 1598407, lo spettacolo si svolgerà a Roma, presso il Centro Culturale Artemia, Via Amilcare Cucchini, 38 Roma (Zona Monteverde/Portuense Forlanini). Per maggiori info www.centroculturaleartemia .org oppure su facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/events/177282062765957/