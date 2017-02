La prima tappa del Campionato Italiano di Combattimento Coreografico si terrà nel grande festival milanese “Cartoomics”, organizzato dall’accademia di spettacolo “stellare” Jedi Generation, sabato 4 marzo dalle ore 15 alle ore 17, presso lo stand di Jedi Generation. Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione al contest ( , organizzato dall’accademia di spettacolo “stellare” Jedi Generation, sabato 4 marzo dalle ore 15 alle ore 17, presso lo stand di Jedi Generation. Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione al contest ( Download ) e consegnarlo in due modi: o tramite l’indirizzo mail jedigenerationshow@gmail.com – entro e non oltre giovedì 2 marzo o direttamente in loco, a Cartoomics, presso lo stand Jedi Generation nei giorni di fiera venerdì 3 marzo. Il termine massimo per presentare le iscrizioni in loco è in ogni caso fissato alle ore 12 di sabato 4 marzo.

Jedi Generation è l’accademia di spettacolo che si ispira ai combattimenti di Star Wars più popolare d’Italia. Nata come uno svago nella primavera del 2012, si è sviluppata in breve in spettacolo dal vivo, facendo crescere la curiosità del pubblico. Grazie alle sempre maggiori richieste di chi voleva imparare l’utilizzo della spada laser, oggi è diventata una vera scuola di formazione per aspiranti Jedi e Sith. Gli allievi imparano tecniche di acrobatica, interpretazione e di spada, suddivise nei vari stili e livelli, che i fan della saga conoscono. I componenti della Jedi Generation hanno diverse fasce d’età, sono fan di Star Wars, ma quello che li spinge ad esibirsi è la forma artistica di ciò che fanno. Cercano, infatti, di rendere i loro combattimenti il più simile possibile a quelli dei film senza usare effetti speciali, ma solo velocità e acrobazie. L’allenamento talvolta può essere duro, ma serve per portare spettacolo anche al pubblico più esigente. Infatti, fa si che si possa rotolare sui terreni più duri, fare acrobazie e combattimenti anche in spazi ridotti, il tutto recitando una parte che può essere quella dello Jedi o del Sith.