Domenica 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 19.00, l’Associazione Culturale Rome Guides, metterà in atto la più grande caccia al tesoro che si sia mai vista su territorio romano. La zona designata sarà contrassegnata da un apposito riquadro, che comprenderà l’interno di specifici edifici, civili ed ecclesiastici, aree archeologiche e sedi museali. Alla scoperta del Tesoro degli illuminati attraverso le bellezze della città eterna. Partecipate numerosi quindi a questa fantastica caccia al tesoro, che ha come obiettivo quello di far divertire attraverso la cultura. Siamo di fronte a un evento molto particolare che merita assolutamente di essere accolto con entusiasmo.

Inoltre per i fan di Satyrnet ci sarà la possibilità di partecipare alla caccia al tesoro con una quota di 15 euro a squadra anziché 20: un piccolo cadeau per collegare due realtà associative che, in un modo diverso ma complementare, diffondono la cultura ludica su Roma.

Segue il regolamento:

Art. 1 – Iscrizioni

È possibile iscrivere al torneo squadre maschili, femminili o miste senza alcuna limitazione.

La squadra si considera costituita e iscritta se composta da 4 (quattro) giocatori di cui uno, necessariamente maggiorenne, sarà anche il Responsabile della squadra ed il Referente nei confronti dell’Organizzazione di Rome Guides.

Le iscrizioni al torneo si accoglieranno fino al giorno Martedì 28 Marzo 2017, inviando apposita mail a info@romeguides.it e compilando in ogni sua parte l’apposito form di iscrizione che verrà inviato in risposta ad essa.

L’iscrizione ha un costo di € 20,00 per l’intera squadra, ossia € 5,00 a persona.

A qualsiasi squadra che si iscriva prima del giorno 10 Marzo 2017, verrà concesso un bonus pari a 30 minuti di gioco aggiuntivi, con partenza quindi alle ore 8.30 anziché alle ore 9.00.

Art. 2 – Il gioco

La Caccia al Tesoro consisterà nel riuscire a fotografare per primi il nascondiglio del Gran Tesoro degli Illuminati. Per scovarlo, i giocatori dovranno decifrare il maggior numero possibile dei 12 (dodici) indizi racchiusi all’interno di uno specifico messaggio che verrà ad essi consegnato alla partenza dell’evento.

Verranno premiate le seguenti squadre:

La squadra che per prima fotograferà il Nascondiglio Finale del Tesoro degli Illuminati, inquadrando nella medesima foto il luogo in oggetto ed i quattro membri della squadra, con apposito cartello.

La squadra che, per prima, fotograferà tutti i dodici luoghi inerenti i 12 indizi, indipendentemente dal fatto di riuscire o meno a fotografare anche il Nascondiglio Finale del Tesoro degli Illuminati.

La squadra che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione Rome Guides, invierà la foto più originale, divertente o emozionante (d’ora in poi denominata “Foto Migliore”) contenente almeno uno dei luoghi contrassegnati negli indizi ed almeno due membri della squadra stessa nell’inquadratura della foto.

Art. 3 – Caposquadra

Ogni squadra deve nominare un Responsabile della stessa (d’ora in poi denominato “Caposquadra”), necessariamente maggiorenne, incaricato di rappresentare la squadra e nominato a rispondere del comportamento della propria squadra.

Il Caposquadra ha il compito di mantenere i rapporti con l’Organizzazione, ed il suo recapito telefonico sarà inserito nel Gruppo Whatsapp denominato “Treasure Hunt”, in modo da ricevere ogni comunicazione inerente ad essa. Sarà sua cura intrattenere i rapporti con gli altri membri della squadra, fornendo loro le indicazioni necessarie.

Art. 4 – Nome squadra

Ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, dovrà autoassegnarsi un nome che la identificherà per tutta la durata della caccia.

Art. 5 – Attrezzatura

Almeno il Caposquadra, ma preferibilmente ogni componente della squadra, dovrà avere con sé uno smartphone connesso ad internet (e, nel caso del dispositivo del Caposquadra, dotato anche dell’applicazione Whatsapp) da utilizzare per scattare le foto dei singoli luoghi indicati negli indizi ed eventualmente del Nascondiglio Finale.

Solo il Caposquadra, attraverso il suo numero di cellulare precedentemente indicato nel form di iscrizione, potrà comunicare con i membri dell’Organizzazione. Gli altri membri della squadra non sono in nessun caso autorizzati a contattare l’Organizzazione. In tal senso, si suggerisce caldamente di portare con sé una batteria addizionale per una ricarica aggiuntiva del dispositivo in oggetto.

Art. 6 – Scatti fotografici

Per essere considerati validi, gli scatti fotografici eseguiti dai membri della squadra devono rispettare le seguenti regole:

Tutte le foto devono essere inviate, tramite messaggio privato Whatsapp, dal cellulare del Caposquadra al recapito fornito dall’Organizzazione al momento dell’iscrizione. Questo non toglie che le foto possano anche essere scattate tramite altri telefoni cellulari, ma esse dovranno comunque essere inviate solo ed esclusivamente dal dispositivo del Caposquadra (pertanto, dovranno dapprima essere a quest’ultimo spedite e solo successivamente inviate al numero dell’Organizzazione).

Le foto non vanno MAI inviate direttamente al Gruppo Whatsapp, poiché in tal modo esse sarebbero visibili a tutte le squadre. Nel caso di un simile errore, realizzatosi per colpa o per dolo, la squadra colta in fallo rischierà l’esclusione dalla competizione, con effetto immediato.

Le foto inerenti i luoghi indicati nei 12 (dodici) indizi devono necessariamente inquadrare il luogo in oggetto in modo chiaro ed evidente, senza ingenerare possibile confondibilità, da una distanza sufficientemente corta da non poter dare adito a dubbi. Nella foto devono essere presenti sempre almeno due membri della squadra, ed uno di essi dovrà impugnare il cartello INDIZIO, che verrà consegnato alla squadra in duplice copia al momento dell’inizio della Caccia al Tesoro.

La foto inerente il Nascondiglio Finale del Gran Tesoro degli Illuminati deve inquadrare il luogo in oggetto in modo chiaro ed evidente, senza ingenerare possibile confondibilità, da una distanza sufficientemente corta da non poter dare adito a dubbi. Nella foto dovranno essere presenti tutti e quattro i membri della squadra, ed uno di essi dovrà impugnare il cartello NASCONDIGLIO FINALE, che verrà consegnato alla squadra al momento dell’inizio della Caccia al Tesoro.

Art. 7 – Limitazioni alla foto del Nascondiglio Finale

Nessuna squadra può inviare la foto del Nascondiglio Finale, se prima non siano state inviate dalla medesima squadra almeno 8 (otto) foto correttamente indicanti i luoghi segnalati dagli indizi.

Tale regola è pertanto condizione essenziale per l’invio della foto del Nascondiglio Finale: anche nel caso in cui il luogo del nascondiglio sia stato indovinato con un numero di indizi inferiore a 8 (otto), sarà comunque necessario procedere alla scoperta di tale numero di indizi prima di poter inviare la foto finale.

Art. 8 – Sopraggiunta impossibilità alla competizione

In caso di gravi emergenze (malessere, incidente, ecc.), nel caso in cui uno dei componenti della squadra sia impossibilitato a proseguire la competizione, dovrà essere data immediata comunicazione all’Organizzazione tramite messaggio privato Whatsapp, in modo che tale situazione possa essere schedata e si possa trovare la migliore alternativa possibile alle regole enunciate in precedenza.

Art. 9 – Sconfitta immediata

Nel caso in cui la squadra invii la foto inerente il Nascondiglio Finale inquadrando un luogo errato, essa perde istantaneamente la possibilità di risolvere l’enigma: questo vuol dire che ogni Squadra ha un’unica possibilità per inviare il Nascondiglio Finale e che, in caso di scelta errata, essa non potrà inviarne una seconda da luogo alternativo.

Alla Squadra sconfitta verrà data immediata comunicazione, tramite messaggio privato Whatsapp.

In ogni caso, resta valida anche per una Squadra “sconfitta” la possibilità di vincere gli altri due premi, ossia quello inerente l’invio delle 12 (dodici) foto, una per ogni indizio, e quello inerente la Foto Migliore della Caccia al Tesoro.

Art. 10 – Mezzi di trasporto e aiuti

È consentito avvalersi, nello svolgimento della Caccia al Tesoro, di qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato, a due o quattro ruote, a motore o meno.

È altresì consentito avvalersi di collegamenti internet, libri, enciclopedie e dizionari, nonché usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni utili.

Art. 11 – Graduatoria e premi

Saranno premiati i team in base alla seguente graduatoria:

Alla squadra che per prima invierà la foto del Nascondiglio Finale: 4 Libri da collezione + Visita Guidata privata e completamente gratuita per 4 persone, della durata di 3 ore, in un museo a scelta dei partecipanti, in data di loro gradimento per l’interno anno 2017, incluso anche il biglietto di ingresso nel Museo prescelto. I beneficiari della visita privata non dovranno necessariamente corrispondere ai membri della squadra vincitrice.

Alla squadra che per prima invierà le foto di tutti e dodici i luoghi degli indizi: 2 Libri da collezione + 8 coupon per una o più delle Passeggiate Domenicali organizzate dall’Associazione Culturale Rome Guides, da scegliersi fra quelle indicate in calendario sulla pagina Facebook dell’Associazione, validi per tutto l’anno 2017. I beneficiari delle Passeggiate Domenicali non dovranno necessariamente corrispondere ai membri della squadra vincitrice.

Alla squadra che invierà la foto più originale, divertente o emozionante: 2 Libri da collezione + 2 coupon per una delle Passeggiate Domenicali organizzate dall’Associazione Culturale Rome Guides, da scegliersi fra quelle indicate in calendario sulla pagina Facebook dell’Associazione, validi per tutto l’anno 2017. I beneficiari della Passeggiata Domenicale non dovranno necessariamente corrispondere ai membri della squadra vincitrice.

Art. 12 – Fotografie

Nella realizzazione delle foto è sempre e comunque gradita originalità, ironia e fantasia.

La presenza di foto non autentiche o modificate tramite l’utilizzo di programmi di fotoritocco comporterà la squalifica immediata della Squadra.

Art. 13 – Luoghi della Caccia al Tesoro

I luoghi degli indizi, nonché il Nascondiglio Finale, possono trovarsi in luoghi pubblici, aperti al pubblico, aree archeologiche, sedi museali ed edifici ecclesiastici.

All’interno di musei e luoghi ecclesiastici si invitano i partecipanti a non adoperare il flash per fotografare i luoghi prescelti. Tutti i luoghi in questione sono stati scelti in modo tale da non richiedere l’uso di un flash, bastando in tal senso l’illuminazione naturale o artificiale del luogo stesso.

Non necessariamente i luoghi prescelti saranno aperti in via continuativa per tutta la giornata di Domenica 2 Aprile. Alcuni potrebbero aprire dopo l’inizio della Caccia al Tesoro, o chiudere prima del termine della stessa, oppure chiudere in alcune ore durante la giornata. La cattura fotografica dei luoghi indicati dagli indizi dovrà quindi essere accuratamente determinata tenendo conto di tali eventualità.

Essendo la Prima Domenica del Mese, è garantito l’ingresso gratuito in tutte le aree archeologiche o sedi museali. Ai partecipanti non sarà richiesto il pagamento di alcun biglietto di ingresso per accedere ai luoghi degli indizi o al Nascondiglio Finale.

Art. 14 – Sanzioni

Nel caso in cui un giocatore tenga un comportamento tale da mettere a repentaglio la propria o l’altrui incolumità, o abbia un atteggiamento o un linguaggio non consono allo spirito della Caccia al Tesoro, sarà prontamente squalificato dalla stessa.

Nel caso in cui si tratti del Caposquadra, l’intera squadra verrà immediatamente eliminata.

Le decisioni dell’Organizzazione in tal senso saranno insindacabili.

Art. 15 – Responsabilità

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in merito ad atti o comportamenti da parte dei partecipanti che possano configurarsi come violazioni delle vigenti leggi civili e penali.

Altresì, l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per infortuni o danni a carico dei partecipanti o a carico di terzi. In tal senso, viene quindi esclusa qualsiasi forma di risarcimento o rimborso, parziale o totale.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I partecipanti, aderendo all’iniziativa, acconsentono al trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs. 196/2003, autorizzando altresì l’Organizzazione ad inserire gli indirizzi mail nel database associativo ed a pubblicare le foto inviate sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Organizzazione stessa.

Ulteriori informazioni alla pagina: https://www.facebook.com/events/1889640154590166/