sempre parlando di vecchi film entrati nell’Olimpo dei “Cult”, non poteva mancare il film Cabal in originale Nightbreed, diretto e sceneggiato nel 1990 dal regista Clive Baker e prodotto dalla Morgan Creek Productions, su soggetto del omonimo libro scritto dal regista stesso.

Il film pur essendo un horror, e tra i primi ad uscire dal classico “clichè”, demone= malvagio, umano=buono/vittima; anzi qui accade il contrario dove gli umani alla fine si rivelano i veri malvagi forti della loro ignoranza sul “diverso” e abbracciati alla fede in maniera ipocrita e opportinusta.

Da un certo punto di vista, assomiglia moltissimo alle tematiche che si vedono nella prima saga degli X-Men, dove i mutanti sono perseguitati dall’Homo Sapiens, e anche qui i mutanti come le creature delle tenebre in Cabal, aspettano il loro salvatore.

Trama

la storia parla di Aaron Boone, un giovanotto che vive una vita normale come tutti, solo che nelle ultime settimane egli è preda di spaventosi incubi.

Tali incubi lo vedono girovagare dentro una città chiamata Midian popolata da creature delle tenebre e ad ogni risveglio Aaron si sente sempre più turbato da tali sogni, facendoli perdere il contatto con la realtà, grazie anche al fatto di avere spesso vuoti di memoria.

Intanto per le vie della città, stà imperversando un feroce serial killer che negli ultimi tempi sta sterminando intere famiglie; egli infatti è così abile che la polizia non conosce ne il suo nome e non vi è nemmeno un suo identikit.

Consigliato dalla sua ragazza Lori, Aaron decide di mettersi sotto cura dal Dottor Decker uno Psicanalista, sperando che egli possa dare un senso a tali sogni o per farli cessare del tutto.

Ma durante una di queste sedute, invece di tranqullizzarlo il Dr Decker pian piano quasi convince Aaron che forse è lui il fantomatico assassino che stà terrorizzando la città. Per calmarlo gli somministra dei farmaci che dovrebbero aiutarlo a tranqullizzarlo.

Dopo aver preso i farmaci, Aaron invece di sentirsi più tranquillo come aveva presagito dil Dr Decker, egli in realtà si sente più inquieto più esasperato, capise infatti che quelli che ha preso non sono tranquillanti ma una sorta di eccitante, infatti si tratta di LSD.

Preso da un allucinazione psichedelica, Aaron parte alla ricerca della città di Midian come se una specie di forza attrattiva lo spingesse a cercare quel luogo.

Giunto sul posto si ritrova davanti un vecchio cimitero abbandonato, appena varcata la soglia gli vengono incontro le stesse creature che vedeva nei suoi sogni, e mentre cerca di avere delle spiegazioni, una di tale creature lo morde intimandogli di abbandonare subito la loro casa.

Spaventato Aaron fugge, ma appena varca le porte del cimitero si trova circondato dalla polizia che vuole arrestarlo in quanto pensano che il serial killer sia lui, in base alla teoria del dr Decker sui soui vuoti di memoria; di conseguenza ne segue uno scontro a fuoco dove Aaron viene ucciso dalle forze dell’ordine.

Dopo il riconoscimento del cadavere da parte della sua ragazza Lori, Aaron si risveglia dal mondo dei morti e capisce di essere diventato anche lui una creatura delle tenebre e si reca a Midian per vivere coi suoi simili.

Appena si scopre che il corpo di Aaron è scomparso, Lori inizia ad indagare seguendo gli indizi che gli ha lasciato il suo amato sulla misteriosa Midian, certa di poter trovare delle risposte; ma ella non sa che sia la polizia che il dr Decker la stanno seguendo in quanto non credono pienamente nella morte del ragazzo.

Quando la polizia e Decker raggiungono Midian, scoprono che tutto il cimitero in realtà è una città piena di mostri, e insieme ad alcuni volontari della vicina città, si armano per “sterminare” il seme del demonio.

Dopo i primi scontri e aver subito molte le creature delle tenebre di Midian reagiscono e armandosi contro gli umani pareggiando il conto e li fanno fuggire spaventati a morte.

Intanto Aaron si trova davanti Decker che rivela che è lui lo spietato serial killer che ha mietuto tante vittime, e ha fatto tutto ciò per cercare Midian e i suoi abitanti, si scatena così tra i due un duello all’ultimo sangue, ma alla fine e Decker che ha la peggio morendo in maniera atroce.

Aaron e Lori finalmente si riabbracciano e insieme ai superstiti della città di Midian, andranno a cercare un nuovo posto dove poter vivere sotto la sua guida, infatti Aaron Boone in realtà è Cabal il salvatore ed eroe di Midian il cui destino è far rinascere Midian la città dei mostri che incarna le colpe e la vergogna del genere umano.

Curiosità

nel cast il ruolo dello psicopatico Dr Decker è stato interpretato dal regista David Cronenberg amico di Clive Beker.

E nel ruolo marginale di Dirk Lylesberg è interpretato da Doug Bradley conosciuto dai fan degli Horror per il ruolo di Pinhead della serie Hellraiser.

Dopo l’uscita del film, Cabal ha avuto un adattamento a fumetti racchiusa in una miniserie di 4 numeri prodotta dalla Epic Comics (fondata dalla Marvel Comics), visto il grande successo della miniserie, Cabal ha avuto un ampliamento di numeri fino a diventare una serie regolare, con un totale di 25 numeri prima della conclusione della serie ampliando la storia di Cabal di Midian e dei vari personaggi che nel film erano solo marginali.

Anche questo film presenta i suoi alti e bassi, a volte la trama si perde un po’ come se mancasse di qualcosa, a volte in certi punti alcune scene sono molto caotiche e confusionarie, ma nell’insieme Cabal è un buon prodotto.

È il classico esempio, può piacere o non piacere, vista la passione che ho per questo genere di film, il mio giudizio personale è postivo, ma questo come detto in precedenti altri articoli è solo il mio parere personale; per avere un giusto giudizio dovreste vederlo almeno una volta.

Per i fan di Beker e gli amanti del genere ne vale veramente la pena

alla prossima!

By Marco Talparius Lupani