Eriri Spencer Sawamura di Saenai heroine no sodatekata sarà il prossimo personaggio ad essere stampato su un Dakimakura, cuscino Giapponese con ragazze. Un Dakimakura non è un semplice cuscino Giapponese, è un cuscino in cui vengono stampati personaggi di anime e manga, spesso di sesso femminile (Ma sono presenti sul mercato tantissimi personaggi, figure kawahii, frasi, ecc…).

Le immagini stampate sul cuscino la ritraggono in un lato con la sua divisa scolastica, nell’altro lato vestita elegantemente di rosso. Nonostante la stranezza, c’é da dire che le immagini sono molto belle e ben realizzate. Il cuscino ti permette di passare degli istanti felici accanto alla tua beniamina(?). Merita attenzione anche il fatto che il cuscino è realizzato con buoni materiali, soffice al tatto ed ottimo per il collo. Lungo dai 150cm a 160cm, puoi tenerlo stretto tra le braccia, sarà come abbracciare per davvero Eriri(?). Eriri arriverà a Novembre al costo di 11,000 Yen, cioè circa 85 euro…

