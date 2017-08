Non sappiamo se sono più di moda i prequel o le ambientazione “vintage”: in questo caso il franchise Transformers, nel dubbio, ha intrapreso entrambe le strade! Per il nuovo film della saga dei robottoni Hasbro è stato scelto uno dei personaggi sicuramente più amati, Bumbelbee, che nel 1987 avrà una livrea molto meno aggressiva della Chevrolet Camaro per tornare il più famigliare, almeno per chi è cresciuto con il cartone animato, Maggiolino giallo della VolksWagen!

Questa nuova pellicola, che uscirà il 21 Dicembre 2018 sarà diretto da Trevis Knight, che abbiamo già apprezzato per Kubo, ParaNorman e Coraline, e avrà come protagonista anche il wrestler John Cena e Hailee Steinfeld, Pamela Aldon, Stephen Schenider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny