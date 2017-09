Brock e Misty sono i compagni di Ash che tutti abbiamo amato, purtroppo di serie in serie sono stati sostituiti ma mai dimenticati. Adesso ritornano. Il fantastico trio che abbiamo conosciuto decenni fa a fine anni 90 ritorna assieme. Nella nuova serie Alola sarà possibile assistere alla reunion del trio. Troveremo assieme ancora una volta Ash, Brock e Misty. I due compagni di Ash faranno ritorno ad Alola per due puntate e ne vedremo delle belle, tanti ricordi riaffioriranno ripensando alle avventure passate insieme. Noi non vediamo l’ora! Bentornati ragazzi!

