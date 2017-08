Di ritorno dalla pausa estiva, la Casa editrice di via Buonarroti porta in libreria e in fumetteria due attesissime nuove raccolte dedicate al biologo in lotta contro gli alieni e al Detective dell’Impossibile

Il mese di agosto si chiude con l’arrivo in libreria e in fumetteria di due novità firmate Sergio Bonelli Editore. Si tratta del secondo e penultimo volume delle avventure di Brad Barron, lo scienziato ed eroe di guerra creato da Tito Faraci che nell’America degli anni Cinquanta combatte la sua battaglia contro gli alieni che hanno invaso e colonizzato la Terra, e del libro che raccoglie le storie di Martin Mystère che hanno come scenario il mondo… della cucina!

L’invasione accade un giorno del 1956. Gli alieni Morb attaccano la terra con l’obiettivo di cancellare la civiltà degli umani e cambiare l’ecosistema del pianeta. Sembra la fine, ma è anche un inizio: quello della guerra personale di Brad Barron, biologo ed ex soldato protagonista di BRAD BARRON. OMNIBUS 2 (di 3). Nel suo peregrinare alla ricerca della moglie e della figlia scomparse, Barron incontra molti sopravvissuti: alcuni si dimostreranno degli utili alleati, altri invece gli saranno ostili, in un mondo in cui ormai la sopravvivenza del singolo viene prima di ogni altra cosa. Ma a determinare le scelte di Brad, quelle che porteranno verso la conclusione della storia, interverranno soprattutto alcune sconvolgenti rivelazioni che riguardano il passato dell’intero pianeta. Un uomo solo non può salvare il mondo, ma qualcuno dovrà pur cominciare. “Brad Barron” è stata la prima miniserie di Sergio Bonelli Editore e ha segnato l’inizio di un grande cambiamento nella tradizione del fumetto popolare italiano. A completare il volume, il racconto inedito di Tito Faraci sulla genesi del personaggio, arricchito dalle illustrazioni dei molti disegnatori che hanno collaborato alla serie.

MARTIN MYSTERE. L’ALTA CUCINA DEL FUMETTO raccoglie invece alcune storie del Detective dell’Impossibile che hanno come filo conduttore il cibo e la cucina. Dalla misteriosa ambrosia, il cibo degli dei in grado di conferire poteri sovrumani, al mitico dodo, l’animale estinto per eccellenza, amato da Lewis Carroll, qui a rischio di finire… in pentola!

In questa raccolta con disegni di Giancarlo Alessandrini, Paolo Morales, Fabio Grimaldi, Esposito Bros, Lucio Filippucci, Rodolfo Torti, Luigi Coppola e copertina di Lucio Filippucci accompagneremo così Martin Mystère, l’archeologo del mistero ideato da Alfredo Castelli, a caccia di prodigiose ricette segrete e vivremo avventure saporitissime che vedranno coinvolti anche Diana, Java e, naturalmente, pericolose bande di criminali! A completare il volume un ricco dossier sui misteri del cibo con aneddoti divertenti e curiosi su quanto di più strano si è detto intorno a ciò che mangiamo.

BRAD BARRON. OMNIBUS 2 (di 3)

Soggetto: Tito Faraci

Sceneggiatura: Tito Faraci

Disegni: Alessandro Bignamini, Luca Raimondo, Giancarlo Caracuzzo, Max Avogadro, Giovanni Bruzzo, Anna Lazzarini

Copertina: Fabio Celoni

Tipologia: Cartonato

Formato: 18 x 24 cm, b/n

Pagine: 592

ISBN 978-88-6961-186-5

Prezzo: 25 euro

MARTIN MYSTERE. L’ALTA CUCINA DEL FUMETTO

Soggetto: Alfredo Castelli, Andrea Pasini, Carlo Recagno, Stefano di Marino

Sceneggiatura: Alfredo Castelli, Andrea Pasini, Carlo Recagno

Disegni: Giancarlo Alessandrini, Paolo Morales, Fabio Grimaldi, Esposito Bros, Lucio Filippucci, Rodolfo Torti, Luigi Coppola

Copertina: Lucio Filippucci

Tipologia: Brossurato

Formato: 16 x 21 cm, b/n

Pagine: 416

ISBN 978-88-6961-199-5

Prezzo: 16 euro

