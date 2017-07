Tutti coloro che lavorano in produzioni televisive e/o cinematografiche, tutti coloro che lavorano in un’agenzia di pubblicità, tutti coloro che hanno preso in mano un telecamera o interpretato una scena (anche di una recita a scuola) hanno amato Boris, la serie televisiva “stracult” che ci ha portato nel dietro le quinte della produzione della fantomatica fiction “Gli occhi del Cuore” facendoci conoscere e amare un sgangherato cast creato ad hoc per rappresentare tutti quei particolari personaggi (in cui includiamo noi stessi) che popolano il favoloso mondo dello show business!

A sopresa potrebbe arrivare una nuova serie televisiva dedicata al frastornato Pesciolino Rosso, musa del regista Renè Ferretti. Ed è proprio l’attore di Renè, il grande Francesco Pannofino a sganciare questa bomba proprio nei giorni in cui si festeggiano i 10 anni dal debutto della serie originale: “Nel 2017 cade il decimo anno da quando abbiamo iniziato e i fan hanno organizzato una mega convention a Torino” aggiungendo che “È stato un bagno di folla incredibile e quello ha solleticato la volontà e il desiderio di rifarlo”. Questo ha dichiarato il grande attore e doppiatore presso Campus Italy, un evento dedicato all’innovazione e digitale tenutosi a Milano.

Boris è una serie televisiva italiana prodotta dal 2007 al 2010. Sottotitolata La fuori serie italiana, nel 2011 la serie ha avuto una trasposizione cinematografica, Boris – Il film. Prodotta da Wilder per Fox International Channels Italy, la serie è stata trasmessa in prima visione assoluta in Italia dai canali satellitari Fox e FX, e successivamente in chiaro da Cielo.

Ovviamente per ora non c’è nulla di ufficiale, ma tutti noi aspettiamo con ansia qualche conferma su una nuova serie o un nuovo film in cui poter rivedere Seppia e Stanis alle prese con la follia di Mariano Giusti, dopotutto anche i creatori della serie originale avevano in passato già dichiarato questa intenzione: “Dovremmo riuscire a incastrare i progetti di ciascuno, ma noi e il cast ne saremmo contenti”.