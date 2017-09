Koei Tecmo America ha rilasciato il trailer ufficiale di Blue Reflection, con particolare enfasi il trailer ritrae il battle system del nuovo titolo. Alle prese col suo primo giorno di scuola, Hinako è immersa in un mare di facce sconosciute finché non ritrova una vecchia amica d’infanzia: Sanae Nishida. Di quest’ultima Hinako nota una strana aurea gravitarle attorno e di colpo si ritrova in un mondo oscuro e sconosciuta con un demone che la sta aspettando. Presa dallo sconforto, grazie ad alcune voci familiare che la incoraggiano, ingaggia una battaglia contro il demone. “Usa il tuo cuore, usa l’anello che porti per richiamare il tuo potere e combatti da vera Reflector”. Le magiche sorelle Yuzu e Lime donano il loro potere ad Hinako, promettendole che se proteggerà il mondo, loro esaudiranno ogni suo desiderio. Dopo questo avvenimento Hinako viene a conoscenza dell’esistenza di questo mondo parallelo e misterioso che battezza “The common”, un posto creato dai pensieri inconsci del

Blue Reflection sarà disponibile per PS4 e PC via Stram il 26 Settembre per il mercato statunitente, il 29 Settembre sarà distribuito per il mercato europeo.

