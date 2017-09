Per celebrare il 35esimo anniversario di BLADE RUNNER: THE FINAL CUT, dal 6 settembre sarà disponibile la versione 4K UHD del classico sci-fi distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film, diretto da Ridley Scott (Il Gladiatore, Sopravvissuto – The Martian, Alien) e che vede la presenza di Harrison Ford (Il Fuggitivo, Star Wars, Indiana Jones), è universalmente riconosciuto come l’opera di genere science-fiction più importante del XX secolo. Harrison Ford sarà inoltre presente, accanto a Ryan Gosling, in Blade Runner 2049, in uscita in italia il 5 Ottobre, diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Rydley Scott. Trent’anni dopo gli eventi del primo film, l’Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.