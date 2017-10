l’altro giorno, sono finalmente riuscito ad andare a vedere Blade Runner 2049, e se devo essere sincero avevo una paura tremenda, in quanto avevo visto il vecchio Blade Runner del 1982 di Ridely Scott, entrambe le versioni, la versione cinematografica al cinema e successivamente la director’s cut in dvd, infatti temevo che sarei rimasto molto deluso da quello che avrei visto, un po’ di calma mi era venuta quando si venne a sapere che esso non era un Reboot, ma il seguito del ormai possiamo dirlo, primo Blade Runner; però sempre un dubbio mi sorgeva, gli attori che sono stati scelti e la trama saranno in grado di rendere omaggio al Blade Runner “originale”?, anche perchè ogni volta che penso a quel film, mi viene in mente la frase finale che il replicante ribelle interpretato da Rutger Hauer:

« Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. »

forse per acuni avro fatto spoiler e me ne dispiace moltissimo, però visto l’emozione che mi aveva dato quel film e quelle situazioni, andammo al cinema con molti dubbi e paure.

invece amici miei dopo un inizio dinamico e non molto intrigante, bella comunque la parte di Dave Bautista; mi sono ricreduto, infatti quando pian piano il protagonista l’agente K, inizia ad indagare a fondo su un caso anomali da parte del suo superiore “umano”, pian piano rispuntano fuori collegamenti con il primo film, dandogli una collocazione cronologica che a mio parere è perfetta, riuscire a far combaciare i pezzi di un puzzle vecchio di trent’anni, e riuscire pian piano a riunirlo seguendo le briciole di pane che erano state lasciate apposta per chi “sapeva” leggere le tracce.

bello anche come sono riusciti ad inserire il vecchio personaggio di Harrison Ford, il detective Rick Deckard, senza creare una situazione scontata e banale per rispondere alla classica domanda “che fine aveva fatto?” o “ma perchè in tutto questo tempo non ha fatto nulla?”; viene introdotto spiegando anche il perchè rispondendo a quelle domande.

bello anche quello che durante il film sorge il dubbio sull’etica, “come si può definire umano o come si può definire macchina?” un replicante nato e non creato ha un anima?, ma l’anima che cosa è? e cosa ci rende umani, il fatto di essere nati oppure le azioni e la vita che conduciamo, vedendo il film ci sono situazioni in cui sembrano più i computer e le macchine e i replicanti stessi che si comportano in maniera più umana degli umani stessi; come si vede nel rapporto tra K e il suo ologramma femminile che da quel tono ri umanità e romanticismo nel personaggio del replicante cacciatore di replicanti.

e come presagito in varie interviste, e in vari blog e pagine internet, la famosa domanda ” ma Deckard è un umano o un replicante che crede di essere umano?”, ovviamente io non vi darò la risposta, ma la troverete molto interessante ed intrigante.

il tutto fa presagire ad un seguito o che possa anche finire qui e basta, in entrambi i casi è un film che si può vedere anche senza aver mai visto quello del 1982 visto che gli accenni che fanno al film originale si riesco ad incastrare e a capire senza averlo visto; per chi li ha visti (versione cinematografia e director’s cut) li troverà molto belli e nostalgici; a me sono venuti gli occhi lucidi dall’emozione specie quando ho rivisto Harrison Ford impugnare la sua vecchia pistola.

le pecche che trovo di questo film è che avrei dato maggior spaio al personaggio di Jaret Leto, Niander Wallace rendendolo un personaggio antagonista con un pizzico di misticismo quasi edonistico; l’altra pecca e in certi momenti la lunghezza del film crea alcuni tempi morti

per il resto non ho altro da dire, ho taciuto volontariamente la trama in quanto ormai sia nei link dei cinema che nei trailler e nelle riviste specializzate si è detto tutto, ed in più volevo evitare di fare uno spolier involontario, se ne ho fatto durante questo articolo mi scuso ancora molto con tutti voi non era voluto; qui infatti ho voluto scrivere la mia recensione e il mio parere personale come ho fatto per altri film, e il mio giudizio e che questo film è bellissimo un seguito fatto bene e che lo rivedrei molto volentieri in temi brevi e appena sarà disponibile io di sicuro mi farò una bella maratona vedendo Balde Runner e Balde Runner 2049.

spero che anche voi che andrete a vederlo troverete le stesse emozioni positive che ho avuto io

alla prossima

