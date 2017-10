lampi di magia, scontri corpo a corpo, creature fantastiche, macchine fantascientifiche, di tutto un po’, pensandoci bene ricorda molto la serie di He-Man oppure la sua controparte She-Ra, invece è la trama di un’altra amata ma più “sfortunata” serie animata, Blackstar. Amata in quanto era un epica serie animata molto simile ad He-Man, il prode eroe che con i suoi amici affrontava il malvagio stregone armato di coraggio e di una spada magica, sfortunata perchè per via dei bassi ascolti, ebbe una vita breve, prodotta dalla Filmation, la stessa casa di produzione dei Ghostbuster e di He-Man, nel 1981 composta da una sola stagione per una totalità di 13 episodi, e come detto prima non ottenendo grandi ascolti, la serie venne cancellata e la liena di giocattoli abbinata, venne defintiivamente abbandonata dalla produzione.

Trama

il tutto è incentrato sulle avventure dell’astronauta terrestre Jhon Blackstar, che durante una missione esplorativa nello spazio profondo, incappo’ in una turbolenza galattica e perdendo il controllo della sua astronave, Blackstar precipitò sul pianeta Sagar.

Ferito e sperduto in un altro mondo a lui sconosciuto, venne soccorso dai Trobbits, una razza autoctona del pianeta Sagar, dei nanetti dalla pelle rossastra. Per ringraziarli dell’aiuto che gli hanno prestato, egli si schiera con i Trobbits per affrontare il perfido Overlord, un guerriero stregone, così assetato di potere da voler conquistare tutto il pianeta.

I Trobbits per combattere l’oscuro nemico gli affidano la Spada Stellare la metà di un antico e potente artefatto che in origine era unita ad un altro artefatto la Spada del Potere, che fuse insieme diventano la Stella del Potere un arma così potente e distruttiva da essere in grado di distruggere il pianeta. Per questo motivo Jhon Blackstar insieme ai simatici Trobbits, la strega Mara e al suo amico mutaforma Clone, difendono la Spada Stellare per impedire che finisca nelle mani del malvagio Overlord, sgominando ogni suo piano di conquista.

Una serie ben animata, con una trama tutto sommato anche se vista e rivista alla fine era sempre da considerare una novità vista l’epoca, è un peccato che nemmeno il rilancio che provarono a fare con il successo della serie di He-man, di replicarlo riusci a risollevare gli ascolti, ed è un peccato se devo essere sincero, in quanto come serie animata per certi versi era superiore ad altre produzioni similari, tra cui lo stesso He-Man, di cui molti fan considerano Blackstar il cugino sfortunato di He-Man.

Alla prossima

By Marco Talparius Lupani