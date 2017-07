In occasione del D23 Expo 2017, è stata presentata la sigla della serie animata Big Hero 6. In questa attesissima nuova serie Disney XD, Hiro è iscritto all’Istituto di Tecnologia di San Fransokyo, qui affronterà sfide accademiche e problemi sociali. Il gruppo di eroi hi-tech dovrà difendere la città da avversari scientificamente avanzati.

Gary Marsh, Presidente di Disney Channels Worldwide, ha dichiarato: “I nostri colleghi ai Walt Disney Animation Studios hanno creato un nuovo fantastico mondo ispirato dalla Marvel con personaggi unici e concreti. Siamo emozionati di poter sviluppare ulteriormente questi personaggi in una serie animata di alto livello, piena di divertimento, azione e di quell’accattivante narrazione che solo Mark, Bob e Baymax possono fornire”. I produttori esecutivi di Big Hero 6 The Series sono Mark McCorkle & Bob Shooley (Kim Possible) e Nick Filippi. Il film Big Hero 6 ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione ed ha incassato 650 milioni di dollari in tutto il mondo.