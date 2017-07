In occasione del torneo di Wimbledon, la BBC ha annunciato chi succederà a Peter Capaldi nel ruolo del “Dottore” nella fortunata serie Doctor Who. Capaldi, che darà il suo addio nel classico Xmas Special, sarà sostituito da Jodie Whittaker, la prima “dottoressa” nella storia di questa saga dal 1963!

Sempre da Broadchurch arriverà anche lo showrunner Chris Chibnall che sostituirà il tanto criticato (o amato?) Steven Moffat.

Da Wikipedia, ricordiamo: “La serie, con i suoi 54 anni di programmazione (continuativa dal 1963 al 1989 e ripresa nel 2005) e più di 800 episodi (realizzati a colori a partire dal 1970) detiene il record di serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo[1] e di maggior successo in termini di ascolti televisivi, vendite di libri e DVD e traffico su iTunes. Tredici attori hanno finora interpretato il ruolo del Dottore. Il passaggio da un attore a un altro, con tutti i cambiamenti che esso porta, viene descritto nella trama come una “rigenerazione”, un processo vitale dei Signori del Tempo attraverso il quale il Dottore continua a vivere in un nuovo corpo, diverso dal precedente, ma che comporta anche un cambiamento nella personalità. Nonostante i cambiamenti di carattere e le diverse interpretazioni, si possono notare aspetti comuni di uno stesso personaggio”.