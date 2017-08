Bandai Namco Entertainment Europe, leader mondiale nello sviluppo e distribuzione di contenuto interattivi, ha confermato oggi la sua presenza alla Gamescom 2017 (dal 22 al 26 agosto 2017, Colonia, Germania), una delle fiere di videogiochi più attese dell’anno. Il padiglione di Bandai Namco Entertainment Europe sarà grande il doppio rispetto allo scorso anno, sarà situato nella HALL 6 – A41/B41 e presenterà un totale di dieci titoli giocabili tra cui alcuni ancora da annunciare:

: l’esperienza di guida definitiva creata da Slightly Mad Studios arriverà a Gamescom con una nuova versione giocabile, tornei giornalieri e attività on-stage. Ni no Kuni II – il Destino di un Regno: sviluppato dal famoso studio giapponese Level-5, scopri il Regno incantato di Ding Dong Dell durante la Gamescom e unisciti a Evan nel suo viaggio con un’esclusiva demo giocabile.

Ace Combat 7: Skies Unknown : con elementi narrativi che riportano i giocatori all’universo di Strangereal, Ace Combat 7: Skies Unknown promette di offrire azione al cardiopalmo, una storia sconvolgente e le visuali più avanzate di sempre. I giocatori potranno pilotare il loro aeroplano per la prima volta alla gamescom sia in modalità classica che VR.

: l’ultimo episodio della popolare serie di Naruto che presenta gli amati personaggi e team della serie, incluso il Team 7 composto, fra gli altri, da Naruto e Sasuke, sarà giocabile per la prima volta in intensi combattimenti 4 vs 4 con tutti gli otto ninja contemporaneamente. Little Nightmares: Dopo l’annuncio avvenuto l’anno scorso durante la gamescom, l’acclamato Little Nightmares torna anche quest’anno. I giocatori potranno affrontare le loro paure infantili e aiutare “Six” a fuggire da Le Fauci.

L’area di Bandai Namco Entertainment Europe darà ampio spazio anche ai titoli mobile: Tales of the Rays, il recente GdR free-to-play che porta l’intenso gameplay 3D tanto amato dai fan di Tales dalla console alle piattaforme mobile, si unirà alla famiglia di gamescom in uno speciale evento dedicato. Altri titoli mobile saranno giocabili su grandi schermi come il gioco della serie Ultimate Ninja Natruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing, il famoso GdR d’azione Dragon Ball Z Dokkan Battle e il GdR side-scroller pieno d’azione SWORD ART ONLINE: Memory Defrag.

Alla Gamescom, inoltre, verranno organizzate attività esclusive. Per la prima volta, potrete scoprire l’Ep!c Lounge di Bandai Namco Entertainment Europe! I membri del programma fedeltà di Bandai Namco Ent. potranno accedere all’area relax ventilata, giocare con Tekken 7 o la prima versione giocabile di Digimon Story: Cyber Sleuth – Hackers Memory, partecipare a straordinarie attività per tutto il giorno e ricevere regali. “Quest’anno la gamescom è uno degli eventi più importanti a cui parteciperemo. Vogliamo mostrare il lato divertente della nostra azienda a tutti i nostri giocatori. Project Cars 2 verrà rilasciato a breve, Dragon Ball FighterZ è stata una delle sorprese più grandi dell’E3 e Nino Kuni II: Revenant Kingdom è pronto a divertire tutti, perciò non vediamo l’ora di presentare ai nostri giocatori tutti i nostri fantastici giochi per console e mobile. Ma questo è solo l’inizio! Per la Gamescom, abbiamo in programma tantissimi nuovi annunci e attività, perciò restate con noi e preparatevi!” spiega Hervé Hoerdt VP Marketing and Digital presso Bandai Namco Entertainment Europe.

Per maggiori informazioni sui prodotti di Bandai Namco Entertainment Europe, visita i siti web: https://www.bandainamcoent.eu, https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU, o twitta con noi su https://www.twitter.com/BandaiNamcoEU.