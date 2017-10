I bambini del comune di Amatrice sperimenteranno per primi le 50 postazioni interattive della mostra “Scientopolis”, www.scientopolis.it, la mostra edutainment che sarà inaugurata l’1 novembre al Guido Reni District di Roma, in via Guido Reni 7, mettendo in gioco i ragazzi e le famiglie con esperimenti di fisica, matematica, scienze, biologia, musica, anatomia, ed esperienze dal vivo di fenomeni naturali, energia solare, elettricità ed ottica.

Alle ore 12.00 di martedi 31 ottobre, 40 alunni della quarta e quinta classe della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo del piccolo comune in provincia di Rieti devastato dal terremoto nel 2016, saranno infatti gli ospiti d’onore alla presentazione in anteprima alla stampa della mostra che andrà a completare così l’offerta di 5 esposizioni edutainment del polo culturale più grande d’Italia, www.guidorenimostre.it, prodotto dalle società Venice Exhibition srl e Time4Fun srl. A condurli assieme agli insegnanti in una appassionante visita guidata, che evocherà i temi cari alla trasmissione “La Macchina del Tempo”, il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, testimonial del polo culturale che li stimolerà a conoscere ed apprendere la scienza sperimentandola praticamente in molteplici sfide divertenti all’insegna del “learning by doing”, imparare divertendosi, concetto educativo anglosassone leitmotiv di tutte le mostre attualmente allestite al Guido Reni District.

Un percorso utile, dunque, anche per superare la timidezza di esporsi e confrontarsi, stimolando l’osservazione, l’ingegno e la capacità di mettersi in gioco nelle numerose sperimentazioni dal vivo delle 50 stazioni interattive della mostra il cui nome composto significa “Città della Scienza” comprendendo anche alcune postazioni dedicate alla spiegazione scientifica dei fenomeni naturali come lo tsunami, il terremoto, il fulmine, ed il tornado. La visita guidata continuerà poi nelle altre mostre Cosmos Discovery, Real Bodies, Dinosaur Invasion e Brikmania.