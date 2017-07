25 milioni di dollari e un paio di baffi, questo secondo Variety è il costo sostenuto da Warner Bros per le riprese aggiuntive di Justice League dirette da Joss Whedon (il regista dei primi due Avengers che ha sostituito Zack Snyder a causa della morte di sua figlia). Due mesi di nuove riprese che si divideranno tra Los Angeles e Londra. Attenzione, questo articolo potrebbe contenere SPOILER!

Dopo aver ritrovato la sua fede perduta nell’umanità, ispirato dal sacrificio di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua nuova alleata, Diana Prince, per combattere un nemico ancora più potente. Insieme, Batman e Wonder Woman iniziano a cercare dei metaumani per riunirli contra questa grande minaccia appena risvegliatasi, ma nonostante la strabiliante formazione di questo gruppo di eroi – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il motivo di un costo di produzione così alto è da ricercarsi nella difficoltà di Ezra Miller (Flash) ed Henry Cavill (Superman) di incastrare i proprio impegni con le nuove riprese del nuovo cinecomics. Il primo è impegnato infatti con l’atteso sequel di “Animali Fantastici e Dove Trovarli”, sempre di Warner, il secondo con il sesto capitolo della saga di “Mission: Impossible”. Proprio a causa delle riprese di “Mission: Impossibile 6”, Superman avrebbe avuto un piccolo problema di “baffi”. Nel film con Tom Cruise infatti Cavill avrebbe sotto il suo naso due bei mustacchioni “inradibile” secondo la produzione. Come riporta Vulture, Toccherà agli esperti di effetti speciali togliere i baffi a Superman … dopotutto ci siamo sempre chiesto come facesse a radersi l’uomo di acciaio!

Justice League, scritto da Chris Terrio avrà come cast, oltre a Henry Cavill e Ezra Miller, anche Ben Affleck con la cappa Batman, Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman,Jason Momoa (Aquaman) e Ray Fisher (Cyborg). Justice League arriverà nei cinema il 10 novembre 2017.