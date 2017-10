Per il secondo anno di seguito Lucca Comics and Games ha affidato all’Associazione Back to Hogwarts la gestione della parata ufficiale a tema Harry Potter e Animali Fantastici e dove Trovarli. L’Associazione è infatti fiera di invitarvi, sabato 4 Novembre dalle ore 17, alla parata ufficiale: se siete appassionati della Saga e avete preparato un cosplay a tema o desiderate semplicemente sfoggiare la vostra divisa da studente di Hogwarts, non potete mancare questo evento! L’associazione ricreerà le 4 casate di Hogwarts, l’ordine della fenice, l’esercito di Silente, Voldemort e i dissennatori e i personaggi di Animali Fantastici e Dove Trovarli!

Harry Potter Back To Hogwarts è un’associazione che organizza raduni a tema Harry Potter cercando di rievocare Hogwarts e tutte le magiche atmosfere dei romanzi e dei film. Nei loro raduni, in cui tutti i partecipanti sono inviati a partecipare rigorosamente in divisa scolastica, è possibile partecipare alle attività della scuola come Smistamento, Coppa delle Case, Quidditch tra case e lezioni. In questi splendidi eventi vengono anche organizzati giochi tematizzati Harry Potter, Magic Quiz a Premi, Duelli di incantesimi e molti altri, serate suggestive, tra cui, ovviamente, l’immancabile Ballo del Ceppo dove tutti i partecipanti possono sfoggiare i loro vestiti migliori e passeggiate ad Hogsmeade tutto nell’attesa di scoprire, dopo gli esami dell’ultimo giorno, chi ha vinto la coppa delle case ed esplodere nei festeggiamenti!!

https://www.facebook.com/groups/699471200209726/