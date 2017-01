Gli Avegers ritornano in un nuovo, grande progetto videoludico, composto da vari titoli, che è in produzione grazie ad una partnership tra Marvel e Square Enix: dopotutto già in passato i character di mamma Disney sono passati tra le dita sapienti dei creatori della saga di Final Fantasy, la serie Kingodom Hearts è un progetto ideale di sintesi di universi diversi. Questa nuova saga o ambientazione vuole creare, come si legge sui forum o sui social un “partnership multi-gioco” che ha l’intento di realizzare nuovi titoli ambientati nell’universo di Iron Man e soci: un progetto cross che ricorda molta la saga cinematografica con tanti titoli incastrati l’uno all’altro. “Ci raccontano che il tempo degli eroi sia finito. Che se sei diverso, sei pericoloso. Ma io conosco la verità. Il mondo avrà sempre bisogno di eroi. È tempo di riunirci“: questo il testo del breve annuncio che segue la campagna di teaser che ha come hashtag la parola #reassemble.