Se due anni fa ti sei divertito a giocare con Attack on Titan per PS3, preparati che adesso arriva il seguito de L’attacco dei giganti per PS4. Koei Tecmo ha annunciato l’uscita di Attack on Titan 2, aggiungendo anche che arriverà molto presto, nel 2018. Probabilmente verso gennaio o febbraio potremo vedere i primi video. Non si sa ancora nulla se arriverà in Europa ne quando. Insieme all’annuncio è stato pubblicato un trailer che mostra i primi aspetti del nuovo titolo: