Attack on Titan (Shingeki no Kyojin — L’Attacco dei Giganti) è un fumetto post apocalittico di Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009. L’edizione italiana è edita da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 nella collana Generation Manga. L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretta da Tetsurō Araki e andata in onda dal 7 aprile al 28 settembre 2013; La Dynit ha annunciato il 30 giugno 2014 di aver acquistato i diritti per l’adattamento in italiano della serie: le puntate sono state trasmesse in streaming sul sito internet VVVVID.it a partire dal 21 luglio 2014 e al ritmo di un episodio a settimana. Il canale YouTube ufficiale di Pony Canyon (Fairy Tail, K-On!, A Silent Voice) ha recentemente pubblicato un clip di 5 minuti che riassume tutti gli eventi della prima serie animata.

La seconda stagione de “Shingeki no Kyojin” è iniziata il 1º aprile 2017: VVVVID la diffonde in streaming ogni Sabato pomeriggio in contemporanea con la messa in onda in Giappone.