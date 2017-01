Il Festival del Fumetto di Novegro, il 4 e il 5 febbraio 2017 si tinge di Horror con un tributo eccezionale alla serie tv American Horror Story. Vivi in prima persona una delle serie tv horror più amate di sempre; Asylum è l’unico percorso horror a tema durante il quale potrete prendere parte alle scene salienti della seconda stagione di American Horror Story. Uno spettacolo interattivo da brivido durante il quale non mancheranno colpi di scena, pensato per i fan di American Horror Story, Asylum è l’attrazione giusta per tutti gli amanti dell’horror e delle esperienze adrenaliniche.

Le horror house sono divenute un intrattenimento tipico delle strutture popolari che generalmente fanno parte di amusement park, theme park o eventi temporanei stile parco giochi; queste attrazioni possono restare aperte tutto l’anno o in occasioni particolari legate ad eventi, fiere o campagne promozionali. Gli ospiti sono condotti lungo un percorso obbligato ed esposti a immagini, suoni ed effetti speciali che li faranno sobbalzare e li terranno con il fiato sospeso durante tutta la durata dell’attrazione. Le horror house di HEL, il team di Epicos specializzato in horror, sono realizzate in modo tale da essere facilmente trasportabili ed installabili in spazi indoor e outdoor. Concepite da veri professionisti del settore amusement park, HEL offre delle ride dall’alto contenuto adrenalinico del tutto personalizzabili con ogni tipo di tema. L’obiettivo è dare alle installazioni uno spessore elevato coinvolgendo professionisti, aziende e realtà che hanno creato e realizzato in tutto il mondo parchi a tema, attrazioni, fec e strutture per l’intrattenimento.