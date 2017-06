C’è un oggetto che tutti gli appassionati di Star Wars vorrebbero avere: la leggendaria spada di Luke Skywalker, arma usata prima da suo padre Anakin e poi dalla sua giovane apprendista Rey, interpretata da Daisy Ridley. Bene: è possibile acquistarla in un’asta che facilmente definiremo “stellare”, sopratutto vista la cifra da capogiro alla quale questo oggetto sarà battuto!

La storia la conosciamo tutti: questa lightsaber è la vera protagonista di tutta la saga creata da George Lucas: presa dalle mani di un Anakin sconfitto dal suo maestro Obi-Wan Kenobi e custodita a lungo, è rimasta con Luke Skywalker fino al duello su Endor ne L’Impero Colpisce ancora. Infine, Rey ritrova l’arma nel sotterraneo del locale di Maz Kanata, dove essa la chiama e le procura quella visione, di cui dobbiamo ancora capire il vero significato. Poiché Il risveglio della Forza si è manifestato in Rey, la spada, dotata di una volontà propria per mezzo della Forza stessa, è ora della ragazza. Per meglio condividere questo concetto di mistero, citiamo un’intervista di Pablo Hidalgo a Vanity Fair: “In generale, una spada laser appartiene a chi l’ha costruita. Ovviamente, non è il caso di Rey. Ne Il risveglio della Forza, Maz dice che la spada sta chiamando Rey. Che la stia chiamando letteralmente o che l’abbia chiamata sapendo che sarà riconsegnata a Luke, questo lo vedremo. A ogni modo, il dipartimento marketing della Lucasfilm non considera più la spada di proprietà di Anakin. Adesso è diventata ufficialmente di Rey”.

Tornando nella realtà “quotidiana”, durante l’ottantanovesima edizione dell’Hollywood Profile Auction, che avrà luogo a Los Angeles dal 26 al 28 giugno, il leggendario produttore Gary Kurtz, metterà in asta il prop originale partendo da una cifra fra i $ 150.000 e i $ 250.000. Durante questo evento sarà anche possibile acquistare il vero C1-P( (o R2D2 come si suole dire da qualche anno a questa parte), o i mitici artwork originali di Tom Jung, creatore delle locandine originali della saga più amata di tutti i tempi.