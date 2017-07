Ubisoft annuncia una nuova linea editoriale per Assassin’s Creed Origins, composta da un romanzo, una miniserie a fumetti, un artbook e una guida ufficiale; pubblicazioni che saranno disponibili in tutto il mondo da questo autunno e che consentiranno agli appassionati di immergersi maggiormente nel mondo di Assassin’s Creed Origins, approfondendo la conoscenza del gioco e della sua storia. L’ampia raccolta di pubblicazioni di Ubisoft intende offrire agli appassionati diversi approfondimenti, il vasto universo di Assassin’s Creed Origins sarà espanso ben oltre il gioco per esplorare maggiormente vari aspetti, tra cui l’infanzia di Bayek, i primi anni dell’Ordine degli Assassini, il lavoro grafico che si cela dietro ai misteriosi e spettacolari scenari dell’Antico Egitto e una guida ufficiale per i giocatori più appassionati.

Assassin’s Creed Origins Desert Oath è un romanzo prequel ambientato prima della trama del gioco, pubblicato da Ubisoft e Penguin Books e scritto da Oliver Bowden in collaborazione con il team di sviluppo. Il protagonista è un giovane Bayek, impegnato a seguire le orme del padre, che decide di lasciare la tranquillità della sua città natale, Siwa, alla ricerca di risposte. Segui Bayek in un viaggio che lo porterà lungo il Nilo e ad attraversare un paese in rivolta, affrontando i pericoli e i misteri della via del Medjay.

ambientato prima della trama del gioco, pubblicato da Ubisoft e Penguin Books e scritto da Oliver Bowden in collaborazione con il team di sviluppo. Il protagonista è un giovane Bayek, impegnato a seguire le orme del padre, che decide di lasciare la tranquillità della sua città natale, Siwa, alla ricerca di risposte. Segui Bayek in un viaggio che lo porterà lungo il Nilo e ad attraversare un paese in rivolta, affrontando i pericoli e i misteri della via del Medjay. Una miniserie di quattro fumetti ufficiali di Assassin’s Creed Origins, scritta da Anne Toole e pubblicata da Titan Comics, esplorerà i primi anni dell’Ordine degli Assassini, introducendo nuovi territori e personaggi, oltre ad alcune celebri figure storiche.

scritta da Anne Toole e pubblicata da Titan Comics, esplorerà i primi anni dell’Ordine degli Assassini, introducendo nuovi territori e personaggi, oltre ad alcune celebri figure storiche. The Art of Assassin’s Creed Origins è un artbook pubblicato da Titan Books che riporterà i lettori nell’Antico Egitto, uno dei periodi storici più misteriosi di tutta la storia. Consentirà di esplorare il mondo di Assassin’s Creed Origins scoprendone i suoi segreti e miti dimenticati, ma anche trovando maggiori informazioni su personaggi, nemici, armi e gli splendidi panorami del gioco, attraverso una vasta raccolta di contenuti grafici, tra cui bozzetti, piantine delle città, studi sui personaggi e dipinti, accompagnati da commenti e appunti di artisti e sviluppatori.

che riporterà i lettori nell’Antico Egitto, uno dei periodi storici più misteriosi di tutta la storia. Consentirà di esplorare il mondo di Assassin’s Creed Origins scoprendone i suoi segreti e miti dimenticati, ma anche trovando maggiori informazioni su personaggi, nemici, armi e gli splendidi panorami del gioco, attraverso una vasta raccolta di contenuti grafici, tra cui bozzetti, piantine delle città, studi sui personaggi e dipinti, accompagnati da commenti e appunti di artisti e sviluppatori. La Guida ufficiale completa, pubblicata da Prima Games, è uno strumento imperdibile per tutti i giocatori più appassionati. Include una guida completa di tutte le armi e gli equipaggiamenti, oltre a un walkthrough per completare il gioco al 100% con una serie di mappe dettagliate, che riportano ogni genere di informazione, tra cui luoghi, collezionabili e obiettivi. I possessori della Guida ufficiale otterranno anche l’accesso esclusivo a una versione elettronica adattata per il formato mobile e ottimizzata per essere usata come secondo schermo durante il gioco.

Assassin’s Creed Origins sarà disponibile in tutto il mondo dal 27 ottobre 2017 per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Windows PC e tutti i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, quando quest’ultima sarà disponibile al lancio il 7 novembre.