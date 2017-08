Il 7 agosto Maisie Williams e Sophie Turner hanno festeggiato la loro amicizia. Le due attrici – che ricoprono rispettivamente i ruoli di Arya e Sansa Stark – hanno parlato sui social della loro amicizia suggellata qualche anno fa. Arya e Sansa: sorelle nella serie, amiche nella vita reale: dopo la messa in onda della quarta puntata della settima stagione di Game of Thrones è anche avvenuta una felice ricorrenza: l’anniversariodell’amicizia di Maisie Williams e Sophie Turner. Nella 7×04 i fan della serie hanno finalmente potuto godere di una reunion fra le due sorelle di casa Stark. Subito dopo abbiamo saputo di un lieto evento. Il 7 agosto Maisie Williams ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae con la compagna di set – e amica – Sophie Turner.

Questa data, infatti, rappresenta il giorno in cui – nel 2009 – le due ragazze hanno saputo che avrebbero recitato insieme in Game of Thrones, come diceva anche la Turner in una passata intervista. Inoltre, le due attrici un anno fa hanno deciso di tatuarsi entrambe la data 7 agosto 2009 per suggellare al meglio il loro bellissimo legame. Nella serie i personaggi interpretati dalle due attrici non sono fortunati: due sorelle che vengono separate a causa di intrighi di potere. Successivamente, costrette a vivere le peggiori delle atrocità, senza nessuna persona cara accanto. Ma questa situazione sta già cambiando. Proprio nelle ultime puntate messe in onda, Arya ha potuto ritrovarsi con sua sorella Sansa e suo fratello Bran – e precedentemente Sansa si era anche ritrovata con suo fratello Jon. L’amicizia tra Sophie Turner e Maisie Williams va ben oltre il legame tra le due sorelle sul set. Si sono conosciute durante provini per Game of Thrones e subito hanno stretto un legame molto forte. Infatti, la Williams sin da subito dichiarò: “Quando sono uscita dalla audizione ricordo di aver detto a mia madre: “Anche se non otterrò il ruolo spero che Sophie ce la faccia, perché è una ragazza davvero forte”. Molti fan hanno riposto al post pubblicato qualche giorno fa dalla Williams congratulandosi con loro ed omaggiandole con molti complimenti. Un’amicizia tanto forte, nata grazie ad una serie che ci fa sognare, non può che farci piacere.

