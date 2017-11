È in arrivo un volume tanto atteso quanto imprescindibile per ogni vero appassionato – e non solo – del capolavoro di Toriyama sensei: stiamo parlando di Dragon Ball Quiz Book, 192 pagine per centinaia di domande sull’universo narrativo di Goku & co. Il libro, dotato di pagine a colori e un esclusivo miniposter all’interno, sarà disponibile in edicola, fumetteria e su Amazon a partire dall’15 Novembre 2017… sei pronto a raccogliere la sfida?

Siete davvero convinti di sapere tutto su Dragon Ball? È una delle vostre serie preferite e vi vantate di essere i massimi esperti dell’opera principe del maestro Toriyama? Eccovi un’imperdibile occasione per testare la vostra reale conoscenza della mitica saga: un quiz book che vi darà del filo da torcere con centinaia di domande classificate per categorie e livelli di difficoltà! Dall’infanzia di Goku attraverso mille battaglie vissute insieme ad amici e rivali, un volume pieno di sfide che solo i veri Saiyan sapranno affrontare, con pagine a colori e un esclusivo miniposter all’interno!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato a Kiosucho, nel distretto di Nishikasugai della prefettura di Aichi, debutta con Wonder Island sulla rivista «Weelky Shonen Jump» nel 1978, la quale, a dispetto delle varie opere pubblicate sulla rivista di punta di Shueisha, non ottiene subito un grande riscontro. Nel 1980 inizia la serializzazione di Dr. Slump, basata sull’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima, e finalmente raggiunge il successo sperato. Alla conclusione di Dr. Slump inizia a lavorare su Dragon Ball , l’opera che diventerà un successo assoluto: la serie ha dato vita a una moltitudine di videogiochi e l’anime è stato trasmesso da più di 40 paesi nel mondo. La sua influenza non si esaurisce solo nel settore manga ma contamina anche tutti gli altri media: tra l’altro, è famoso per il character design creato per videogiochi come Dragon Quest.