Torna a Manciano, per la sua decima edizione il Cartoonia Music Festival, il consueto appuntamento di Cartoon Village considerato da tutti la Woodstock delle sigle tv, il Festival di Sanremo della canzone per ragazzi, lo storico e più “animato” evento live dell’estate. Un lungo viaggio nell’intera storia dei cartoons, da Capitan Harlock a Ken il guerriero, da Lady Oscar a SuperWings, attraverso le performance del vivo degli interpreti originali delle loro sigle. Il cast di questo eccezionale appuntamento 2017 sarà come sempre formato da autori ed interpreti di brani che fanno sognare i ragazzi di ieri e di oggi:

Simona Patitucci (doppiatrice e cantante de La Sirenetta, Animaniacs)

Clara Serina (Lady Oscar, Yattaman, Kimba, Gigi la trottola, Fiorellino)

Maura e Manuela Cenciarelli (L'Ape Magà, Belle e Sebastien)

Raggi Fotonici (Gumball, l'Ape Maia, Fairy Tail, Scooby Doo, Digimon)

Spectra (Ken il guerriero, autore di Pat ragazza del baseball)

Gabriele Lopez (The Big Bang Theory)

Paolo Picutti (Holly & Benji, due fuoriclasse)

(Holly & Benji, due fuoriclasse) Special Guest: Marco Ferradini, l’autore e interprete della celebre Teorema ha anche prestato la sua voce a sigle come La Principessa Zaffiro, Ufo Robot, Capitan Harlock, Daitarn 3 e La ballata di Tex Willer.

A condurre la serata, in carne ed ossa i personaggi più famosi del mondo dei cartoons, grazie ai cosplayers di Epicos! Ad affiancarli, i doppiatori originali di: la principessa Jasmine, Leonard di Big Bang Theory, l’arcinemico di Batman il Pinguino, Megan Griffin, i Paw Patrol, Gumball e Darwin! Già dalle ore 17 gli ospiti del Festival potranno affollare la piazza e godere di molteplici attività: animazione, stand tematici, gastronomia, fumetti e giochi. Sullo stesso palco la Storia delle Sigle tv dagli anni 80 ad oggi… con i suoi Interpreti Originali!!!