Arriva Buck Bradley Comic Adventure, l’App è disponibile su GooglePlay e presto anche su Apple Store, Un’iniziativa promossa dal CNR-IIA (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto sull’Inquinamento Atmosferico) in collaborazione con il team del progetto ISAAC (Increasing Social Awareness and ACceptance of biogas and biomethane) nell’ambito del programma europeo di ricerca ed innovazione Horizon 2020, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del biogas e biometano.

Buck Bradley è il protagonista del primo episodio di TerraStramba, l’ambientazione di una serie di Comic Adventures Games, videogiochi interattivi a fumetti, pensati per affrontare i temi legati alla sostenibilità ambientale in modo nuovo e stimolante. Attraverso il gioco i ragazzi riusciranno a comprendere i meccanismi che governano l’ecosistema in cui viviamo, imparando alcuni comportamenti virtuosi per ridurre l’impatto antropico. TerraStramba è un mondo distopico in cui, dopo un collasso ambientale, l’umanità si sta riorganizzando con energie rinnovabili e sostenibili per ricomporre la società.

Una realtà caotica e surreale in cui residui dell’era precedente (la nostra!!!) si mescolano con la nuova, in cui vi sono umani mutati, mucche carnivore, delfini che nuotano nell’acido… e tanti altri luoghi e creature bizzarre. TerraStramba è lo specchio ironico di quello che potrebbe accadere al nostro pianeta se continuassimo ad adottare comportamenti scorretti e irrispettosi della Natura e del suo delicato equilibrio. L’avventura grafica narra le vicende di Buck Bradley, alle prese con una missione importante: riportare alla sua forma umana originale Ciroki, la sua migliore amica, mutata in un mostriciattolo proprio quando è sul punto di confessare il suo amore a Buck.

Il ragazzo cercherà di trovare qualcuno che possa aiutarli, armandosi di un “poderoso” sidecarriola a pedali, e partendo all’avventura nel mondo di TerraStramba. L’utente si renderà conto non solo del futuro che potrebbe attendere il genere umano, ma soprattutto avrà la possibilità di scoprire come evitare che tutto ciò avvenga sul serio.

Grazie agli enigmi proposti, infatti, avrà modo di imparare o approfondire diversi concetti legati ad ambiente, ecologia ed energie rinnovabili. Per seguire in diretta il mondo di TerraStramba è nata la Gazzetta Stramba, l’unico sito di informazione del dopo-disastro-ambientale! http://www.terrastramba.it/gazzetta/

Dal 16 gennaio 2017 il CNR-IIA sarà nelle scuole italiane per promuovere il progetto ISAAC. Dal 10 Gennaio 2017 è online il sito del progetto TerraStramba dove trovare tutte le informazioni su Buck Bradley comic adventure: www.terrastramba.it

