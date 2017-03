La più grande manifestazione italiana per operatori e appassionati della Rievocazione Storica, presso il quartiere fieristico di Piacenza, appuntamento imperdibile per chiunque operi nel settore storico/rievocativo. Armi & Bagagli è il week-end di incontro per rievocatori storici alla ricerca di accessori per il proprio equipaggiamento, e di enti e organizzazioni alla ricerca di gruppi storici o artigiani per elevare la qualità della propria manifestazione. L’edizione 2017 si svolgerà il 18-19 marzo.

Armi & Bagagli si trova all’interno del nuovo quartiere fieristico Piacenza Expo che sorge proprio in vista del casello autostradale di Piacenza Sud, in un contesto di snodi stradali, autostradali e ferroviari al centro del nord Italia. Tre aeroporti (Milano Linate, Parma e Brescia) sono a poche decine di chilometri, altri cinque (Milano Malpensa, Verona, Bologna, Genova e Torino) sono raggiungibili in poco più di un’ora. Tutto questo, unito da un sistema logistico e di trasporti all’avanguardia, fa di Piacenza un vero e proprio crocevia per l’Europa, e del suo nuovo quartiere fieristico un punto d’incontro strategico per operatori commerciali e visitatori, suscettibile di ulteriori sviluppi.

Vi ricordiamo che tutte le info relative alla fiera “Armi & Bagagli” le potrete trovare sul sito http://www.armiebagagli.org/it/