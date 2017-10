quello che vi presento oggi è un libro in edizione Ebook scritto da un autore Italiano, ho avuto il piacere di leggerlo e vi posso assicurare che ne vale la pena. ui di seguito oltre ad una mia personale considerazione, troverete tutte le informazioni sia sull’autore Fabio Carta che sulla sua opera Arma Inferno.

SINOSSI :

Su Muareb, un remoto pianeta anticamente colonizzato dall’uomo, langue una civiltà che piange sulle ceneri e le macerie di un devastante conflitto. Tra i pochi sopravvissuti v’è Karan, vecchio e malato, che narra in prima persona della sua gioventù, della sua amicizia con colui che fu condottiero, martire e spietato boia in quella guerra apocalittica. Costui è Lakon. Emerso misteriosamente da un passato mitico e distorto, piomba dal cielo, alieno ed estraneo, sulle terre della Falange, il brutale popolo che lo accoglie e che lo forgia prima come schiavo, poi servo e tecnico di guerra, ossia “mastro di forgia”, e infine guerriero, cavaliere di zodion, gli arcani veicoli viventi delle milizie coloniali. Ed è subito guerra, giacché l’ascesa di Lakon è il prodromo proprio di quel grande conflitto i cui eventi lui è destinato a cavalcare, verso l’inevitabile distruzione che su tutto incombe.

BIO

Mi chiamo Fabio CARTA, sono nato a Roma nel 1975; appassionato di fantascienza ma anche dei classici della letteratura, come i romanzi del ciclo bretone e cavallereschi in generale; dipendente pubblico, sposato con due figli, sono laureato in Scienze Politiche con indirizzo storico.

Ho pubblicato con la Inspired Digital Publishing la saga fantascientifica “Arma Infero”, una serie che a oggi conta due romanzi (Arma Infero – Il mastro di forgia e Arma Infero – I cieli di Muareb). Inoltre per la Delos Digital ho scritto un racconto lungo unitamente alla finalista del premio Urania 2016, Emanuela Valentini, intitolato “Megalomachia”. Ho avuto l’onore di partecipare con diverse, importanti firme della fantascienza italiana all’iniziativa “Penny Steampunk” del 2016 da cui è nato un volume di racconti fantastico-weird a tema steampunk a cura di Roberto Cera (ed. Vaporosamente). Ho infine pubblicato di recente il romanzo cyberpunk “Ambrose”per i tipi di Scatole Parlanti.

ARMA INFERO

Titolo : “ARMA INFERO – Il Mastro di Forgia” Autore : CARTA Fabio (alias Phabyosh su WD) Editore : Inspired Digital Publishing Data di uscita : 11 Maggio 2015 ISBN : 9788894002157 Genere : Fantascienza (sub: distopico, space opera, planetary romance) Prezzo : € 1,99 (€2,49 su Google Playstore) Formato : ebook (ePub, Mobi) Pagine : 650 ca Link : http://www.inspireddp.net/portfolio/arma-infero/ nonché sui maggiori store online;

dopo averlo letto tutto, non posso ora che darvi il mio parere personale ed incondizionato,ammetto che visto il numero di pagine, può sembrarvi lungo come libro, ed in certi punti della trama vi sono alcune divagazioni un pochino prolisse e a volte le descrizioni dei luoghi o degli eventi passati possano sembrare lunghe e sul momento poco inerenti alla storia, ma fidatevi di me non è così perchè alla fine tutti i nodi vengono al pettine, infatti la trama è così intrigante che ti tiene incollato alla lettura fino alla fine, la mia ragazza mi doveva bastonare per staccare gli occhi dal tablet per ricordarmi sia di cenare che di andare al lavorare, si lo ammetto negli ultimi giorni a colazione mangiavo pane e Arma Inferno. il bello di tale storia, e che la descrizione dei personaggi non solo l’aspetto ma anche i loro stati d’animo sono così ben descritti ch sembra di viverli in prima persona. e vero che in alcuni punti la trama sembra assomigliare ad altre opere o saghe, però se ci pensate è normale visto che negi ultimi decenni con tutto quello che è stato scritto fino ad ora sarà difficilissimo non incontrare un opera che non si somigli in alcuni punti con altre. però dal mio punto di vista, visto anche il prezzo, io vi suggerirei di dargli una possibilità, in quanto io l’ho trovato davvero bellissimo e non vedo l’ora di leggere il secondo capitolo della saga e spero che c’è ne saranno altre in futuro.

alla prossima

by Marco Talparius Lupani