La magia diventa realtà in un grande evento dal vivo: prendete la bacchetta e vestitei panni di un mago o una strega di Roccantica, l’Università di Magia e Stregoneria italiana. Arcaniversitas è un evento larp (live action role-playing), un gioco di ruolo dal vivo in cui si può vivere in prima persona un’avventura nelle atmosfere ispirate alla saga di Harry Potter. L’evento è ambientato all’interno del Castello Orsini di Nerola (RM), una fastosa fortezza medievale con torri, fossato, cortili, terrazze, saloni e tutto il resto, restaurata con gusto e nel rispetto delle tracce che la storia ha lasciato su di essa.

Immaginate che il mondo come lo conoscete nasconda in realtà un doppio fondo in cui, all’insaputa della maggioranza della popolazione, vive una comunità di persone speciali. Ecco state immaginando il Mondo Magico, la società dei maghi e delle streghe e l’inconsapevole popolazione dei Babbani. Per quattro giorni e tre notti dormirai, mangerai, proverai forti emozioni nella suggestiva cornice di un vero castello medievale italiano. Studenti, professori, maghi (personalità del Mondo Magico e personaggi dalla reputazione sinistra): potrai scegliere fra diversi gruppi tematici e tanti personaggi originali. Per iscriverti leggi tutte le informazioni sul sito www.arcaniversitas.it o sull’evento FB https://www.facebook.com/events/103299763474192/