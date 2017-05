Arcadia Comix è l’unica manifestazione in Italia riguardante fumetti, cosplay, gadgets, videogiochi, film, associazioni, ospiti e Youtubers, interamente organizzata all’interno di un cinema e, sopratutto, con un ingresso totalmente gratuito!. In programma sabato 17/6 dalle ore 11.00 alle ore 23.00 e domenica 18/6 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 presso Arcadia Cinema di Melzo .Nel grandioso atrio del cinema, troveremo un vasto e colorato allestimento di espositori. All’ombra dell’imponente riproduzione del T-Rex si distribuiscono originali stand di fumetti, manga, videogiochi, console, film e anime giapponesi.

Il pubblico potrà divertirsi e interagire con le associazioni presenti: corsi di Spade Laser a cura di Ludosport, workshop di Doppiaggio del maestro Ivo De Palma, laboratori di disegno, manga e fumetto con una graditissima sorpresa per gli appassionati, persino classi di magia a tema Harry Potter organizzate da Contea Del Falcone. Per tutti gli appassionati di Star Wars saranno presenti i ragazzi di “Order 66 Italia“ al gran completo con il loro speeder, una fantastica opportunità per scattare splendide foto. I visitatori potranno assistere a combattimenti con le spade laser ed alle parate del club; inoltre, i più piccoli saranno invitati alla scuola per Giovani combattenti indossando vere tuniche da Jedi e imparando le prime mosse di combattimento con le light saber , per poi affrontare Darth Vader faccia a faccia!

Il mondo di Youtube entra nella manifestazione, con ospiti eccezionali: il famosissimo Farenz per il mondo videoludico e la novità di quest’anno, Maurizio Merluzzo, con una puntata live di Cotto & Frullato!

Proiezioni per grandi e piccini saranno programmate nell’arco delle due giornate e, per chiudere in bellezza, il divertentissimo e coloratissimo concerto di Filo & The Gasa Band! Con la collaborazione di Libreria Mondadori Melzo saranno presenti artisti e scrittori conosciuti al grande pubblico

Per info: https://www.facebook.com/events/283578162086434/; oppure via mail jacopotriulzi@multiplexarc adia.com oppure, per partecipare come espositori, noemibelluccio@multiplexar cadia.com.