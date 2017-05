Tornano gli acchiappafantasmi … Quando le forze del male assediano la tua città, quando un’antica minaccia risorge in cerca di vendetta, la domanda è una sola: Chi chiamerai? Le vite di Davide, Ludovico e Simone stanno per essere sconvolte da un’oscura presenza che alberga nel loro appartamento. Sembra il lavoro giusto per gli acchiappafantasmi, ma…dove sono finiti?

Dopo oltre trent’anni dall’avvento di Gozer, il mondo ha trasformato la loro storia in una leggenda metropolitana e ora tocca ai tre amici ricostruire la vecchia attrezzatura per sconfiggere la minaccia sovrannaturale che incombe su Roma. Negli ultimi due anni, Edoardo Stoppacciaro (attore e doppiatore) ha riunito professionisti di tutti i settori cinematografici, accomunati dalla passione per “Ghostbusters”, con il solo scopo di realizzare il suo sogno: un lungometraggio dedicato agli Acchiappafantasmi e ambientato a Roma. L’idea alla base di Ral! è che a far tornare i Ghostbusters sul grande schermo sia la passione di tutti quei fan innamorati dei due cult degli anni ’80, con un nuovo capitolo che resti fedele a quell’universo narrativo.

Per questo il team di produzione ha organizzato un evento aperitivo per raggiungere il traguardo di crowdfunding (https:// www.produzionidalbasso.com/ project/ real-a-ghostbusters-tale/), parte del ricavato della serata sarà devoluto a loro! Il menu è liberamente ispirato dal film “Ghostbusters” il party di Louis:

– vassoio di affettati e formaggio

– crackers e panini

– salmone affumicato

– frittini

– cocktail al martini

– limonata

– macedonia

– muffin con crema bianca

– marshmellow

L’aperitivo si svolgerà in giardino, per informazioni e prenotazioni ecco due link: