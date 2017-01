Grandi novità per gli appassionati del gioco di ruolo di Pathfinder, come anticipazione all’uscita del nuovo Guida ai Giganti, Wyrd Edizione ha pubblicato due preview del nuovo manuale che andrà in stampa la prossima settima. Il manuale, estremamente dettagliato, comprende una vasta gamma di giganti, che analizza da ogni possibile angolazione, esplorandone anche tratti e habitat, storia nella tradizione letteraria, caratteristiche. Inoltre i giganti sono protagonisti di miti e leggende. Vengono descritti come umani di proporzioni prodigiose e sono l’incarnazione della potenza fisica. Svariate sono le regole nuove che, nel supplemento, si focalizzano sui punti di forza di queste creature, fornendo a PG e PNG mezzi e capacità supplementari con cui esaltarne statura, forza e doti innate. Non da ultimo, anche a noi come a tutti i giocatori, sono serviti molto anche i nuovi incantesimi e gli oggetti magici presentati dei quali vi facciamo un accenno. Come sempre, nel manuale trovate una estesa gamma di quanto qui solo segnalato!

Segnaliamo quindi questi due articoli di anticipazione, uno già svelato la settimana scorsa e l’ultimo presentato proprio ieri, rimandando alla pagina di Wyrd per una lettura approfondita: