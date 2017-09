Il nuovo anime UQ Holder: Mahou Sensei Negima! 2 esattamente come il primo sarà ambientato nel mondo di Negima! Magister Negi Magi. Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Negima! nella nuova realtà la gente è venuta a conoscenza della presenza della magia nel loro mondo. Mentre il mondo vive costantemente in agitazione per questa scoperta, la vita di Touta in uno sperduto paesino rurale tarda a cambiare. Il suo desiderio è viaggiare fuori dalla sua città ma prima di ciò dovrà riuscire a battere la sua professoressa di magia per meritarsi l’opportunità di vedere il mondo fuori dal suo villaggio. Questo è il trailer della nuova stagione:

STAFF Director: Youhei Suzuki

Animation Production: J.C. Staff and EGG FIRM

Series Composition: Ken Akamatsu e Shogo Yasukawa

Character Design: Masahiro Fujii CAST Touta Konoe: Yuka Takakura

Yukihime: Yuki Matsuoka

Kyuromaru Yukisaka: Yuki Hirose

Negi Springfield: Runa Sato

Kirie Sakurama: Ai Kayano

Sayo Aisaka: Yuri Shiratori

Yue Ayase: Natsuko Kuwatani

Asuna Kagurazaka: Akemi Kanda

Chachamaru Karakuri: Akeno Watanabe

Makie Sasaki: Yui Horie

Mana Ryuga: Miho Sakuma

Nodoka Miyazaki: Mamiko Noto

Ayaka Yukihiro: Junko Minegawa

Fate Arwelkins: Akira Ishida

Karin: Yui Ogura

tratto da: