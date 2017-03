Star Wars Rebels, la serie prodotta dalla Lucasfilm, ambientata prima di Rogue One / Episodio IV è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione dal network Disney XD. Ora in onda la terza stagione, questa serie, creata da Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Simon Kinberg (X-Men: Days of Future Past) e Carrie Beck, spin-off della saga creata da George Lucas è stata dichiarata lo scorso anno, dal canale Disney, prima sia come numero di telespettatori totali e prima nelle fasce demografiche legate al pubblico più giovane. Star Wars Rebel genera circa 60 milioni di guadagni nelle varie piattaforme crossmediali dove è pubblicata. L’annuncio della nuova stagione arriva direttamente dal sito ufficiale di Star Wars, con un comunicato: “Star Wars Rebels tornerà con una quarta stagione, lo ha annunciato oggi Lucasfilm: il debutto avverrà quest’anno su Disney XD e la produzione è già partita. Marc Buhaj vicepresidente senior della programmazione e general manager di Disney XD ha dichiarato: Il team di Star Wars Rebels ci ha regalato storie spettacolari che hanno catturato fan di ogni età in tutto il globo, siamo felici di continuare a condividere il viaggio dei ribelli più amati dai fan con i nostri spettatori da quest’autunno.”

La produzione dei nuovi episodi, probabilmente conclusivi rispetto alla storyline, è dunque già iniziata ma ancora nessun dettaglio sulla trama è trapelato. Per avere maggiori informazioni, secondo quanto riportato da Deadline, tutti i fan sono in attesa della prossima Star Wars Celebration di Orlando, la convention ufficiale dedicata alla galassia creata da Lucas che si terrà dal 13 al 16 aprile 2017 .

Nel cast di voci di Star Wars Rebels troviamo di Freddie Prinze Jr. come Kanan, Vanessa Marshall come Hera, Steve Blum come Zeb, Tiya Sircar come Sabine, Taylor Gray come Ezra, Dee Bradley Baker come Captain Rex, David Oyelowo come l’Agente Kallus, Forest Whitaker come Saw Gerrera, Sam Witwer come Maul, Tom Bakercome Bendu e Lars Mikkelsen come Grand Admiral Thrawn. La produzione dei nuovi episodi è già in moto e il debutto della quarta stagione dovrebbe avvenire in autunno.